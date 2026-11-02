Fudbal

Kostov najavljuje pobedu protiv Inter Eskaldesa: "Znamo šta se od nas očekuje"

В.М.

02. 11. 2026. u 14:05

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Fudbaler Crvene zvezde, Vasilije Kostov izjavio je danas da njegov tim u svaki meč ulazi sa ambicijom da pruži maksimum i ostvari pobedu i dodao da su navijači najveća snaga "crveno-belih".

Костов најављује победу против Интер Ескалдеса: Знамо шта се од нас очекује

Foto: N.Skenderija

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak od 18.45 časova na svom terenu dočekati Inter Eskaldes u trećem kolu Lige konferencije.

- Pred nama je novi evropski izazov kojem pristupamo maksimalno ozbiljno, sa velikom motivacijom i jasnim ciljem. Znamo šta se očekuje od Crvene zvezde, u svaki meč ulazimo sa ambicijom da pružimo maksimum i ostvarimo pobedu. Verujem da ćemo od stručnog štaba kao i uvek dobiti sve potrebne informacije i da ćemo biti potpuno spremni za meč - rekao je Kostov, a preneo zvanični sajt Zvezde.

- Važno je da od prvog minuta budemo pravi, nametnemo naš ritam i na terenu sprovedemo sve ono što se dogovorimo u svlačionici. Poštujemo protivnika, ali verujemo u naše mogućnosti i učinićemo sve da dođemo do željenog rezultata - dodao je fudbaler Zvezde. Kostov je imao i poruku za navijače Zvezde.

- Navijači su naša najveća snaga i neizostavna podrška na svakom koraku. Svesni smo koliko im Crvena zvezda znači i koliko truda ulažu kako bi bili uz nas, bez obzira na to gde igramo. Njihova pesma i energija sa tribina daju nam dodatnu snagu i motivaciju da uvek pružimo i više od maksimuma. Nadam se da ću ih već protiv Inter Eskaldesa obradovati novim golom, ali je najvažnije da zajedno posle utakmice proslavimo još jednu pobedu na evropskoj sceni - poručio je Kostov.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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