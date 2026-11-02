Društvo

SRBIJU ČEKA SEDAM DANA PROMENLJIVOG VREMENA: Hladnoća i padavine ne popuštaju, evo kada stiže sunce

D.D.

02. 11. 2026. u 12:18

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U SRBIJI će u utorak, 3. novembra, biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina se očekuje u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima.

СРБИЈУ ЧЕКА СЕДАМ ДАНА ПРОМЕНЉИВОГ ВРЕМЕНА: Хладноћа и падавине не попуштају, ево када стиже сунце

Foto: N. Živanović

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku, jugu i jugoistoku umeren i jak, dok će temperatura biti bez većeg kolebanja u toku dana - najniža od pet do devet, a najviša od osam do 11 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će sutra biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, pretežno posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, najpre istočni, a u toku dana severni i severozapadni, dok će dnevna temperatura bez većeg kolebanja - najniža oko osam, a najviša do 10 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. novembra, i u sredu će biti oblačno i hladno, u centralnim i južnim oblastima povremeno sa kišom, na visokim planinama i sa snegom, a dnevna temperatura biće u intervalu od sedam do 12 stepeni.

U četvrtak se očekuje prestanak padavina, a od petka i delimično razvedravanje pa se očekuju hladna jutra sa slabim mrazem, ali i manji porast dnevne temperature. Novo naoblačenje sa padavinama očekuje se početkom naredne sedmice.

(Tanjug)

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