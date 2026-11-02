KALENDAR OTKRIVA KADA PONOVO ODMARAMO: Poslednji praznik u novembru, a evo kada stiže prvi u 2027

DO kraja tekuće godine građane Srbije očekuje još jedan državni praznik i kratak predah od posla i škole, dok nas u narednoj godini očekuje ukupno 11 neradnih dana.

Foto: Unsplash/Road Ahead

Do kraja ove godine u Srbiji će se kao neradni dan i državni praznik obeležiti još samo Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, koji pada u sredu.

Povodom ovog praznika, učenici u školama imaće mali jesenji raspust u trajanju od tri slobodna dana – od srede 11. novembra do petka 13. novembra.

Kalendar za 2027. godinu

Prema zvaničnom kalendaru, u 2027. godini građani Srbije imaće ukupno 11 slobodnih i neradnih dana, što je za jedan manje u odnosu na ovu godinu.

Raspored državnih praznika u 2027. godini izgleda ovako:

Nova godina (1. i 2. januar): Praznuje se u petak i subotu.



Čak 5 vezanih slobodnih dana u maju

Dan državnosti – Sretenje (15. i 16. februar): Praznuje se dva dana, u ponedeljak i utorak.Dan primirja u Prvom svetskom ratu (11. novembar): Pada u četvrtak.

Posebno pogodan period za odmor i putovanja biće početkom maja 2027. godine, kada se preklapaju vaskršnji i prvomajski praznici. Budući da Uskrs padne u nedelju 2. maja, građani Srbije imaće ukupno pet vezanih neradnih dana.

Slobodni dani trajaće od petka 30. aprila do utorka 4. maja, a njima su obuhvaćeni:

Veliki petak (30. april)

Praznik rada (1. maj)

Uskrs (2. maj)

Uskršnji ponedeljak (3. maj)

Drugi dan Praznika rada, koji se prebacuje na utorak 4. maj.

Slobodni dani za verske praznike i krsnu slavu

Zakon o državnim i verskim praznicima propisuje i prava zaposlenih na slobodne dane u skladu sa veroispovešću:

Pravoslavni vernici: Imaju pravo na slobodan dan na prvi dan krsne slave. Važna napomena: Ukoliko krsna slava padne na vikend ili drugi neradni dan, taj slobodan dan se ne prenosi na prvi sledeći radni dan.

Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih zajednica: Imaju pravo na neradni dan na prvi dan Božića i tokom Uskršnjih praznika (od Velikog petka do drugog dana Uskrsa po njihovom kalendaru).

Pripadnici islamske zajednice: Imaju slobodan dan na prvi dan Ramazanskog i prvi dan Kurbanskog bajrama.

Pripadnici jevrejske zajednice: Ostvaruju pravo na slobodan dan na prvi dan Jom Kipura.

(Blic)

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