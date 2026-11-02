U BAČKOJ PALANCI ODRŽANO POKRAJINSKO PRVENSTVO OSOBA SA INVALIDITETOM U ŠAHU: Učestvovalo 55 takmičara iz 11 organizacija
SPORTSKI savez invalida Vojvodine organizovao je u Bačkoj Palanci Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom u šahu, koje je okupilo 55 takmičara iz 11 opštinskih organizacija članica ovog saveza.
Takmičenje je predstavljalo priliku da se članovi različitih organizacija okupe i odmere snage u šahu, ali i da kroz sportsko nadmetanje pokažu svoje znanje, veštine i posvećenost ovoj igri.
Milorad Kilibarda, predsednik Sportskog saveza invalida Vojvodine istakao je da svim srcem podržavaju takmičenje u šahu.
11 opštinskih ogranizacija, to je pedesetak učesnika - rekao je on.
Na prvenstvu je učestvovalo ukupno 11 opštinskih organizacija, sa 55 takmičara, što je omogućilo susret velikog broja ljubitelja šaha iz različitih sredina Vojvodine.
Organizaciju i održavanje ovog sportskog događaja finansijski su podržali Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, odnosno Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Vojvodine.
- Takmičari su raznog invaliditeta, invalidi rata, invalidi rada, ljudi koji su stradali u saobraćajnim nesrećama. Razmenjujemo iskustva o životu, ortopedskim pomagalima. Upućujemo jedni druge na neka rešenja. Ovo je baza za širi paraolimpijski komitet Srbije. U mome udruženju imamo čoveka koji ima bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u pdbojci, Nenad Bugarski - rekao je Slobodan Stanojević, predsednik Društva za sport i rekreaciju Opštine Bačka Palanka.
Ovakva takmičenja imaju značajnu ulogu u podsticanju sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom i pružanju mogućnosti za njihovo aktivno učešće u sportskom životu.
(Pink)
BONUS VIDEO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
NAJAVLjENO 400 UČESNIKA: Vrnjačka Banja domaćin Svetskog prvenstva za veterane u šahu
01. 11. 2026. u 10:16
SJAJNE VESTI ZA PENZIONERE: Fond PIO objavio detalje, evo ko prvi dobija novac
02. 11. 2026. u 12:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Luka Dončić osramoćen! Stef Kari "izlomio" Slovenca, o ovom potezu bruji ceo svet (VIDEO)
Golden Stejt Voriorisli vezali su i treću pobedu u NBA ligi pobedivši Los Anđeles Lejkerse sa 112:95.
31. 10. 2026. u 10:55
Komentari (0)