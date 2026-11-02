U BAČKOJ PALANCI ODRŽANO POKRAJINSKO PRVENSTVO OSOBA SA INVALIDITETOM U ŠAHU: Učestvovalo 55 takmičara iz 11 organizacija

SPORTSKI savez invalida Vojvodine organizovao je u Bačkoj Palanci Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom u šahu, koje je okupilo 55 takmičara iz 11 opštinskih organizacija članica ovog saveza.

Foto: Printskin Jutjub Pink.rs

Takmičenje je predstavljalo priliku da se članovi različitih organizacija okupe i odmere snage u šahu, ali i da kroz sportsko nadmetanje pokažu svoje znanje, veštine i posvećenost ovoj igri.

Milorad Kilibarda, predsednik Sportskog saveza invalida Vojvodine istakao je da svim srcem podržavaju takmičenje u šahu.

11 opštinskih ogranizacija, to je pedesetak učesnika - rekao je on.

Na prvenstvu je učestvovalo ukupno 11 opštinskih organizacija, sa 55 takmičara, što je omogućilo susret velikog broja ljubitelja šaha iz različitih sredina Vojvodine.

Organizaciju i održavanje ovog sportskog događaja finansijski su podržali Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, odnosno Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, kao i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu Vojvodine.

- Takmičari su raznog invaliditeta, invalidi rata, invalidi rada, ljudi koji su stradali u saobraćajnim nesrećama. Razmenjujemo iskustva o životu, ortopedskim pomagalima. Upućujemo jedni druge na neka rešenja. Ovo je baza za širi paraolimpijski komitet Srbije. U mome udruženju imamo čoveka koji ima bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u pdbojci, Nenad Bugarski - rekao je Slobodan Stanojević, predsednik Društva za sport i rekreaciju Opštine Bačka Palanka.

Ovakva takmičenja imaju značajnu ulogu u podsticanju sportskih aktivnosti osoba sa invaliditetom i pružanju mogućnosti za njihovo aktivno učešće u sportskom životu.

(Pink)

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.