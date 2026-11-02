FRANCUSKI STUDENTI POZIVAJU NA NOVE PROTESTE: "Proglašavamo 3. novembar crnim danom"
NACIONALNA unija studenata Francuske najavila je nove velike proteste širom zemlje za 3. i 5. novembar.
Ranije u ponedeljak, francuski srednjoškolci su započeli novu blokadu srednjih škola u nekoliko gradova širom zemlje, uključujući Pariz , Marsej i Lion.
- Vlada nas neće slušati? Proglašavamo 3. novembar crnim danom za univerzitete: dođite na opšte skupštine i blokirajte svoje univerzitete. 5. novembra, hajde da masovno izađemo na ulice! - navodi se u saopštenju organizacije objavljenom na društvenoj mreži X.
Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtevajući bolje škole.
Kasnije su im se pridružili nezadovoljni rastom cena širom zemlje, a protesti su se proširili i na druge regione.
Nacionalne demonstracije 17. oktobra bile su najveće. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo je oko 550.000 ljudi.
Francuske snage reda koristile su suzavac, šok bombe i vodene topove protiv demonstranata.
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