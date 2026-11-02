FRANCUSKI STUDENTI POZIVAJU NA NOVE PROTESTE: "Proglašavamo 3. novembar crnim danom"

NACIONALNA unija studenata Francuske najavila je nove velike proteste širom zemlje za 3. i 5. novembar.

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Ranije u ponedeljak, francuski srednjoškolci su započeli novu blokadu srednjih škola u nekoliko gradova širom zemlje, uključujući Pariz , Marsej i Lion.

- Vlada nas neće slušati? Proglašavamo 3. novembar crnim danom za univerzitete: dođite na opšte skupštine i blokirajte svoje univerzitete. 5. novembra, hajde da masovno izađemo na ulice! - navodi se u saopštenju organizacije objavljenom na društvenoj mreži X.

⚡️ "Dès ce mardi, on va bloquer nos universités et lycées et on bloquera jeudi également pour ensuite aller en manifestation le 5 novembre à l'appel des travailleurs et travailleuses", a fait savoir, la porte-parole de l'Union étudiante Sabrine Karbach depuis la porte de Bagnolet à Paris. #canal16 — franceinfo (@franceinfo) October 31, 2026

Protesti su počeli u Francuskoj sredinom septembra, kada su srednjoškolci izašli na ulice u pariskim predgrađima zahtevajući bolje škole.

Kasnije su im se pridružili nezadovoljni rastom cena širom zemlje, a protesti su se proširili i na druge regione.

Le gouvernement ne veut pas nous écouter ? Le 3 novembre, journée noire sur les universités : va en AG et bloque ta fac. Le 5 novembre, sortons massivement dans la rue ! https://t.co/bL9Elt2s5O — UNEF (@UNEF) November 2, 2026

Nacionalne demonstracije 17. oktobra bile su najveće. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, učestvovalo je oko 550.000 ljudi.

Francuske snage reda koristile su suzavac, šok bombe i vodene topove protiv demonstranata.

(RIA Novosti)

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