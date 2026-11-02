SVE JE SPREMNO ZA RUŠENJE HEGSETA? Pobuna u Pentagonu samo što nije eskalirala

ŠEF američkog Ministarstva odbrane Pit Hegset suočava se s tiho pripremanom, ali po njegov status veoma opasnom pobunom unutar sopstvenog tabora, piše Dejli Mejl.

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

Naime, dokazi protiv Hegseta su već prikupljeni, a jedna grupa dokumenata je stavljena u sefu za oružje u Severnoj Virdžiniji, druga u sefu jedne banke u Vašingtonu, dok je treća grupa dokumenata na zapadnoj obali SAD-a.

Sve tri grupe dokumenata, kako prenosi Jutarnji list, sadrže dokaze kojima revoltirani zvaničnici Pentagona planiraju da sruš Hegseta s dužnosti uoči nadolazećih međuizbora.

Aktivni i penzionisani vojni i civilni zvaničnici Pentagona poslednja 22 meseca u tajnosti prikupljaju e-mailove, interne belešle i zapise sa sastanaka.

Tvrde da dokumenti dokazuju da su Hegset i njegov uži krug sistematski ignorirali pravne i strateške savete, vređali stručnjake, skrivali informacije od Kongresa i pretili podređenima koje su smatrali "previše woke, gojaznima, Queer ili nelojalnima".

- Sve je spremno - poručio je jedan neimenovani vojni oficir koji kompromitujuće materijale čuva zaključane u sefu u svom podrumu.

Zviždači iz Pentagona se nadaju da će ovaj papirni trag, uz popis ključnih svedoka, poslužiti Demokratama ako preuzmu Predstavnički dom i pokrenu postupak opoziva.

Domaće radinosti, supruga u tajnim grupama i "Joko Ono"

Pobuna unutar Ministarsva rata (nekadašnjeg Ministarstva odbrane) tinja od samog početka Hegsetovog mandata.

Unutrašnji izvori prvi su digli uzbunu zbog uloge njegove supruge Dženifer Hegset, bivše producentkinje Foks Njuza.

Nakon što se saznalo da je učestvovala u kriptovanim Signal četovima o tajnim američkim napadima na Hute u Jemenu u martu 2025., u Pentagonu je dobila nadimak "Joko Ono", zbog neprestane prisutnosti na suprugovim poslovnim sastancima.

Tokom 2025. godine Hegset je nastavio da donosi odluke bez konsultacija sa obaveštajnim i pravnim stručnjacima, a zatim je usledio talas smena: otpušteni su sekretar kopnene vojske, načelnik združenog staba, najviši oficir Ratne mornarice, zapovednici u Evropi i Africi i brojne vojne sudije i civili.

Poslednja u nizu smena dogodila se u sredu, kada je Hegset uklonio generala Breta Silviju s čela "strategije", pod optužbom da je odavao klasifikovane podatke novinarima o ratovima u Iranu i Ukrajini.

Izvori takođe navode da je Hegset skrivao istinu o vojnim operacijama u Iranu - uprkos tvrdnjama o pobedi, vojska je bila nepripremljena, američke baze na Bliskom istoku pretrpele su teška oštećenja, a zalihe ključne municije opasno su smanjene.

Takođe, iako su postojala upozorenja da je nastavak sukoba neodrživ, Hegset je predstavio plan u kojem je naredio bazama da se pripreme za 90 dana rada bez spoljnih izvora energije, vode i snabdevanja.

(Jutarnji list)

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