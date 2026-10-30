VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE: Produžen rok za prijavu za kredite i stipendije, evo do kada možete da konkurišete

MINISTARSTVO prosvete produžilo je rok za prijavu na konkurse za dodelu studentskih kredita, studentskih stipendija i stipendija za nedostajuća zanimanja za školsku 2026/2027. godinu.

Foto: Unija studenata Republike Srpske

Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu Ministarstva, studenti će moći da podnesu prijave do 15. novembra 2026. godine.

Prijavljivanje se obavlja putem Portala za kredite i stipendije, preko kojeg se popunjavaju obrasci i dostavlja potrebna dokumentacija.

Podsetimo, konkursi su raspisani za školsku 2026/2027. godinu, a produženje roka pruža dodatnu mogućnost studentima koji do sada nisu stigli da podnesu prijavu da ostvare pravo na kredit ili stipendiju.

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