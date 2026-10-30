TEMPERATURE IDU ISPOD PROSEKA: Padaće i sneg - od ovog datuma razvedravanje

VIKEND pred nama biće prilično hladan jer će, kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), temperature pasti nešto ispod proseka.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Vremenska prognoza za vikend

U subotu oblačno i hladno, povremeno s kišom. U planinskim predelima mešovite padavine (kiša i sneg). Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, a najviša od 9 do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ka nedelji u planinskim predelima jugozapadne Srbije stvaranje snežnog pokrivača.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Vreme naredne nedelje

Do četvrtka oblačno, hladno i kišovito vreme. U planinskim predelima mešovite padavine - kiša i sneg, koji će u utorak u jugozapadnoj Srbiji kratkotrajno biti intenzivniji. Dnevne temperature od 8 do 12 stepeni. Nakon 5. novembra prestanak padavina i delimično razvedravanje.

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