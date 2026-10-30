Društvo

VOJSKA SRBIJE OTVARA VRATA SPECIJALCIMA: Konkurs za 72. i 63. brigadu počinje 1. novembra, evo ko može da se prijavi

D.D.

30. 10. 2026. u 08:08

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U TOKU je selektivna obuka kandidata, za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadi za specijalne operacije po konkursu iz juna ove godine, za prijem na dužnosti profesionalnog vojnika u toj jedinici Vojske Srbije i njih je danas u Valjevu posetio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

ВОЈСКА СРБИЈЕ ОТВАРА ВРАТА СПЕЦИЈАЛЦИМА: Конкурс за 72. и 63. бригаду почиње 1. новембра, ево ко може да се пријави

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/ Miloš Savić/ bg

Kako se navodi, ovi kandidati su prethodno završili vojnu obuku sa oružjem i stekli osnovna vojnička znanja, a cilj selektivne obuke je odabir izuzetno disciplinovanih, visoko motivisanih i psihofizički spremnih kandidata, sa moralno uzornim kvalitetima, sposobnih da se uključe u proces obuke i usavršavanja i da potpuno prihvate način života i rada u brigadi.

Tokom 10 sedmica obuke i više eliminacionih faza, kandidati, po posebnom programu obučavanja i testiranja psihofizičke izdržljivosti i vojnostručne osposobljenosti, savladavaju sadržaje iz taktičke, vatrene, fizičke i vojno-stručne obuke.

Mojsilović se prilikom te posete uverio da se sve aktivnosti odvijaju planiranom dinamikom i da su kandidati izuzetno motivisani da savladaju standarde koji su pred njih postavljeni, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

On je pozvao sve mladiće i devojke koji žele da služe svojoj zemlji kao pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije, da se prijave na predstojeće javne konkurse za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu koji će biti otvoreni od 1. novembra ove godine.

(RT Balkan)

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