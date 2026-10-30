VOJSKA SRBIJE OTVARA VRATA SPECIJALCIMA: Konkurs za 72. i 63. brigadu počinje 1. novembra, evo ko može da se prijavi
U TOKU je selektivna obuka kandidata, za prijem u profesionalnu vojnu službu u 72. brigadi za specijalne operacije po konkursu iz juna ove godine, za prijem na dužnosti profesionalnog vojnika u toj jedinici Vojske Srbije i njih je danas u Valjevu posetio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.
Kako se navodi, ovi kandidati su prethodno završili vojnu obuku sa oružjem i stekli osnovna vojnička znanja, a cilj selektivne obuke je odabir izuzetno disciplinovanih, visoko motivisanih i psihofizički spremnih kandidata, sa moralno uzornim kvalitetima, sposobnih da se uključe u proces obuke i usavršavanja i da potpuno prihvate način života i rada u brigadi.
Tokom 10 sedmica obuke i više eliminacionih faza, kandidati, po posebnom programu obučavanja i testiranja psihofizičke izdržljivosti i vojnostručne osposobljenosti, savladavaju sadržaje iz taktičke, vatrene, fizičke i vojno-stručne obuke.
Mojsilović se prilikom te posete uverio da se sve aktivnosti odvijaju planiranom dinamikom i da su kandidati izuzetno motivisani da savladaju standarde koji su pred njih postavljeni, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
On je pozvao sve mladiće i devojke koji žele da služe svojoj zemlji kao pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije, da se prijave na predstojeće javne konkurse za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu koji će biti otvoreni od 1. novembra ove godine.
(RT Balkan)
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