Društvo

SRBIJA SE PRIPREMA ZA VELIKU PROMENU: Roming po evropskim pravilima sve bliži, evo šta se menja

T.J.

29. 10. 2026. u 16:48

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U NACIONALNOJ akademiji za javnu upravu (NAJU) danas je održana radionica posvećena jačanju administrativnih kapaciteta za primenu evropskog režima "U romingu kao kod kuće" (Roam Like at Home – RLAH).

СРБИЈА СЕ ПРИПРЕМА ЗА ВЕЛИКУ ПРОМЕНУ: Роминг по европским правилима све ближи, ево шта се мења

Foto: MIT pres

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva pravde, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva spoljnih poslova, kao i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Foto: MIT pres

Cilj radionice bio je unapređenje znanja i jačanje institucionalne saradnje u procesu pripreme Republike Srbije za pristupanje evropskom režimu "U romingu kao kod kuće", s posebnim osvrtom na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije i obaveze nadležnih institucija u postupku primene ovog režima.

Foto: MIT pres

Održavanje radionice predstavlja još jedan korak u jačanju administrativnih i institucionalnih kapaciteta Republike Srbije za uspešno sprovođenje obaveza koje proizlaze iz procesa integracije u jedinstveno evropsko roming područje.

Foto: MIT pres

BONUS VIDEO: KOD NAS ĆE SE SRBI UVEK OSEĆATI KAO KOD KUĆE: Grčki ministar turizma za "Novosti"

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