SRBIJA SE PRIPREMA ZA VELIKU PROMENU: Roming po evropskim pravilima sve bliži, evo šta se menja
U NACIONALNOJ akademiji za javnu upravu (NAJU) danas je održana radionica posvećena jačanju administrativnih kapaciteta za primenu evropskog režima "U romingu kao kod kuće" (Roam Like at Home – RLAH).
Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva pravde, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva spoljnih poslova, kao i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.
Cilj radionice bio je unapređenje znanja i jačanje institucionalne saradnje u procesu pripreme Republike Srbije za pristupanje evropskom režimu "U romingu kao kod kuće", s posebnim osvrtom na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije i obaveze nadležnih institucija u postupku primene ovog režima.
Održavanje radionice predstavlja još jedan korak u jačanju administrativnih i institucionalnih kapaciteta Republike Srbije za uspešno sprovođenje obaveza koje proizlaze iz procesa integracije u jedinstveno evropsko roming područje.
BONUS VIDEO: KOD NAS ĆE SE SRBI UVEK OSEĆATI KAO KOD KUĆE: Grčki ministar turizma za "Novosti"
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