VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Jelena Brašanac u parnici tužioca Filipa Ljubičića iz Raške, koga zastupa advokat Dragan Hrvaćanin iz Beograda, protiv tuženih Novinskoizdavačkog društva Kompanije Novosti a.d. Beograd (Stari Grad), izdavača internet portala Novosti.rs i Andrijane Nešić, glavnog urednika internet portala Novosti.rs, Beograd (Stari Grad), čiji je zajednički punomoćnik Igor Isailović, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 300.000,00 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 11.12.2025. godine doneo je:

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PRESUDU

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Filipa Ljubičića iz Raške, pa SE OBAVEZUJU tuženi Novinsko-izdavačko društvo Kompanija Novosti a.d. Beograd (Stari Grad) i Andrijana Nešić da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede dostojanstva, časti i ugleda nastale usled objavljivanja teksta pod naslovom „OPREZ! Proteste preuzimaju sumnjiva lica, sporne prošlosti!" koji je objavljen dana 01.08.2024. godine na internet portalu www.novosti.rs, solidarno isplate novčani iznos od 120.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja pa do konačne isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

ODBIJA SE kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca Filipa Ljubičića iz Raške 1 kojim je tražio da se obavežu tuženi Novinsko-izdavačko društvo Kompanija Novosti a.d. Beograd (Stari Grad) i Andrijana Nešić da mu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede dostojanstva, časti i ugleda nastale usled objavljivanja teksta pod naslovom „OPREZ! Proteste preuzimaju sumnjiva lica, sporne prošlosti!" koji je objavljen dana 01.08.2024. godine na internet portalu www.novosti.rs, pored dosuđenih 120.000,00 dinara a do traženih 150.000,000 dinara solidarno isplate iznos od još 30.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja pa do konačne isplate.

ODBIJA SE kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca Filipa Ljubičića iz Raške u delu kojim je traženo da se tuženi Novinsko-izdavačko društvo Kompanija Novosti a.d. Beograd (Stari Grad) i Andrijana Nešić, obavežu da tužiocu na ime nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova usled povrede privatnosti neovlašćenim objavljivanjem fotografije, solidarno isplate iznos od 150.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja, do isplate.

ZABRANjUJE SE tuženoj Andrijani Nešić, glavnoj urednici elektronskog medija Internet portal „Novosti.rs", ponovno objavljivanje inforamcija o tužiocu iz teksta od 01.08.2024. godine i to “da je tužilac poznat po uvredljivim i pretećim objavama na društvenim mrežama", “da ima suicidalne sklonosti", “da se njegovi raniji problemi sa zakonom i suicidalne skolonsti vezuju za aferu koja je dovela do toga da bude otpušten iz Vojske Srbije”, “da je tužilac otuđivao eksplozivne minobacačke naprave iz vojnih magacina, što je dovelo do toga da protiv njega bude sproveden disciplinski postupak na osnovu koga je izbačen iz vojne službe", “da je pretio da će se razneti eksplozivom u sedištu Ministarstva pravde u Beogradu, želeći na taj način da skrene pažnju javnosti na svoje “probleme” i kako je navodio neosnovano proganjanje", “da mu je od strane zatvorskog psihijatra ustanovljena dijagnoza poremećaja ličnosti", a sve pod pretnjom plaćanja novčanog iznosa od 100.000,00 dinara tužiocu ukoliko postupi protivno ovoj zabrani, dok se u preostalom delu kojim je zabranjeno objavljivanje predmetnog teksta u celosti tužbeni zahtev odbija kao neosnovan.

OBAVEZUJE SE tužena Andrijana Nešić iz Beograda, kao glavni urednik medija novosti.rs da objavi uvod i izreku ove presude bez komentara i odlaganja, o svom trošku, a najkasnije u drugom narednom internet izdanju medija novosti.rs, odnosno na internet stranici www.novosti.rs, od dana kada je presuda postala pravnosnažna i izvršna, poštujući pravila propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Filipa Ljubičića iz Raške u delu u kojem je tražio da sud naloži tuženoj Andrijani Nešić iz Beograda da presudu objavi u celini najkasnije u drugom narednom internet izdanju medija novosti.rs, odnosno na internet stranici www.novosti.rs.

OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 91.600,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od dana izvršnosti presude pa do isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.