SRBIJA OKUPILA SVETSKE NAUČNIKE I STRUČNJAKE U BEOGRADU: Više od 1.000 učesnika na konferenciji AI 4 LIFE

U BEOGRADU je svečano otvorena peta međunarodna konferencija AI 4 LIFE: Biotech Future Forum, koja okuplja više od 1.000 domaćih i međunarodnih učesnika iz sveta nauke, medicine, privrede i investicija, s ciljem razmene znanja i predstavljanja najnovijih dostignuća u biotehnologiji i primeni veštačke inteligencije.

Foto: ITE pres

Ovogodišnji program obuhvata teme koje oblikuju budućnost medicine i zdravstva, od razvoja terapija nove generacije i unapređenja dijagnostike do primene veštačke inteligencije u naučnim istraživanjima i razvoja biotehnoloških inovacija.

Među istaknutim učesnicima su profesor Greg Semenca, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu za 2019. godinu, profesorka Moli Stivens i profesor Andrea Kalifano, uz brojne druge priznate naučnike i stručnjake iz međunarodne naučne i tehnološke zajednice.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović, istakao je da je Srbija u prethodnih godina izgradila značajnu digitalnu infrastrukturu za razvoj veštačke inteligencije i primenu novih tehnologija u nauci, medicini i privredi.

- Kad smo pre pet godina pokrenuli ovaj forum i osnovali Centar za četvrtu industrijsku revoluciju Srbije, imali smo jasan cilj – da Srbija postane mesto susreta nauke, tehnologije, privrede i javnih politika. Danas imamo snažnu infrastrukturu koja to omogućava kao što su Državni data centri u Kragujevcu i Beogradu, Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju, a do kraja ove godine Srbija će raspolagati sa tri superkompjutera - rekao je Jovanović i dodao da je važno da se nastavi ulaganje u znanje, stručnjake i infrastrukturu kako bi se naučne ideje pretvarale u inovacije koje donose konkretnu korist građanima i društvu.

Foto: ITE pres Mihailo Jovanović

- Velike čestitke svim organizatorima ovogodišnjeg AI 4 Life: Biotech Future Foruma. Smatram da su ne samo tema i pitanja o kojima se razgovara izuzetno relevantni, već da kvalitet diskusija i govornika iz godine u godinu nastavlja da raste. U svom radu veliki deo pažnje posvećujem budućnosti regulative i njenom odnosu sa inovacijama, naučnim otkrićima i veštačkom inteligencijom. To je važna nit koja povezuje mnoge razgovore na ovom forumu – šta možemo da omogućimo, šta možemo da podstaknemo i koje zaštitne mehanizme moramo da uspostavimo dok zakoračujemo u budućnost. Veoma me raduje mogućnost da istražimo ne samo kako da pomeramo granice mogućeg, već i kako da to činimo na bezbedan i održiv način, u skladu sa ljudskim vrednostima, istovremeno otvarajući prostor za nova dostignuća - izjavila je direktorka Globalne platforme za regulatorne inovacije Svetskog ekonomskog foruma, Keli Omundsen.

Foto: ITE pres Keli Omundsen

Administrator UNDP-a, Aleksandar de Kro, rekao je da ključni izazov u oblasti veštačke inteligencije ne leži samo u tome ko razvija ovu tehnologiju, već i u tome ko može da je koristi, ima pristup računarskim kapacitetima i pouzdanim podacima, kao i znanje potrebno za njihovu primenu.

- Zato Ujedinjene nacije okupljaju države kroz globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom. Svaka zemlja mora imati priliku da se njen glas čuje, ali i kapacitet da deluje - poručio je de Kro.

On je podsetio da je UNDP partner Srbije od samog početka njene digitalne transformacije, duže od deset godina.

- Zajedno radimo na jačanju sajber bezbednosti, razvoju alata veštačke inteligencije za srpski jezik i digitalnih usluga prilagođenih potrebama građana.

Foto: ITE pres Aleksandar de Kro

Konferenciju organizuju Vlada Republike Srbije i Centar za četvrtu industrijsku revoluciju Srbije, u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, Svetskim ekonomskim forumom i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku BIO4 kampusa.

Ovogodišnja konferencija donela je i nove interaktivne sadržaje. Prostor "Interactive Hub" namenjen razgovoru, razmeni iskustava i aktivnom učešću publike, dok su u prostoru "Immersive Room" posetioci imali priliku da se upoznaju sa primenom biotehnologije, personalizovane medicine i veštačke inteligencije u dijagnostici i lečenju, kao i sa razvojem digitalizacije i eUprave u Srbiji.

Foto: ITE pres

BONUS VIDEO: BIOTECH FUTURE FORUM: Mihailo Jovanović za "Novosti"