Društvo

DRAMATIČNA POTRAGA ZAVRŠENA: Evo gde je pronađena trinaestogodišnja devojčica iz okoline Niša

Ivana Manić

29. 10. 2026. u 13:12

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TRINAESTOGODIŠNjA M. I. iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u jednoj pekari u Nišu.

ДРАМАТИЧНА ПОТРАГА ЗАВРШЕНА: Ево где је пронађена тринаестогодишња девојчица из околине Ниша

Foto: Printskrin

Kako je MUP saopštio, devojčica je pronađena nepovređena i vraćena je roditeljima.

Sistem "Pronađi me" Ministarstva unutrašnjih poslova aktiviran je sinoć zbog nestanka devojčice u selu Gornji Matejevac kod Niša.

Podsetimo, devojčica je poslednji put viđena juče, 27.10.2026. godine, oko 18.10 časova u selu Gornji Matejevac kod prodavnice.

(Blic)

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