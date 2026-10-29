DRAMATIČNA POTRAGA ZAVRŠENA: Evo gde je pronađena trinaestogodišnja devojčica iz okoline Niša
TRINAESTOGODIŠNjA M. I. iz sela Gornji Matejevac kod Niša, koja je nestala 27. oktobra, pronađena je rano jutros u jednoj pekari u Nišu.
Kako je MUP saopštio, devojčica je pronađena nepovređena i vraćena je roditeljima.
Sistem "Pronađi me" Ministarstva unutrašnjih poslova aktiviran je sinoć zbog nestanka devojčice u selu Gornji Matejevac kod Niša.
Podsetimo, devojčica je poslednji put viđena juče, 27.10.2026. godine, oko 18.10 časova u selu Gornji Matejevac kod prodavnice.
(Blic)
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