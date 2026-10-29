Društvo

JESEN POKAZUJE SVOJE DRUGO LICE: Srbiju čekaju oblaci, kiša i zahlađenje, a na planinama bi mogao da zabeli sneg!

В.Н.

29. 10. 2026. u 09:28

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U SRBIJI će danas biti pretežno oblačno i u većini mesta suvo, a ponegde se očekuje rosulja ili slaba kiša, dok je na visokim planinama kratkotrajno moguć i slab sneg.

ЈЕСЕН ПОКАЗУЈЕ СВОЈЕ ДРУГО ЛИЦЕ: Србију чекају облаци, киша и захлађење, а на планинама би могао да забели снег!

Foto: N. Živanović

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, dok će jutarnja temperatura biti od pet do 11, a najviša od 10 do 16 stepeni.

U Beogradu će danas biti oblačno, malo hladnije i uglavnom suvo uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše ili rosulje, s vetrom slabim do umerenim zapadnim i severozapadnim i jutarnjom temperaturom oko osam stepeni, a najviša će biti oko 12 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. novembra, očekuje se pretežno oblačno i relativno sveže vreme, povremeno sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom.

Češće padavine se očekuju u brdsko-planinskim predelima u periodu od nedelje do utorka, od 1. do 3. novembra, a krajem perioda suvo vreme uz delimično razvedravanje.

(Tanjug)

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