PRONAĐENA NESTALA DEVOJČICA (13) IZ NIŠA! Hitno se oglasio MUP: Evo gde se nalazila

NOĆAS petnaest minuta posle ponoći ispred Ambasade Izraela u Beogradu došlo je do terorističkog napada, a istraga još uvek traje. Meštani sela Bela Reka kod Šapca u potpunom su šoku nakon informacija koje su iznete u javnost da je napadač maloletni Dario Nikolić (17), koji je tu živeo kod majke i očuha pre nego što je otišao kod oca u Nemačku.