U noći između 27. i 28. oktobra ukrajinske snage pokušale su da izvedu masovni napad na ruske regione.

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

Na udaru su se, između ostalog, našli Tulska i Lipecka oblast, kao i Podmoskovlje. Međutim, kako ističu stručnjaci, Kijev je još jednom „polomio zube“ na ruskom sistemu protivvazdušne odbrane (PVO), koji je pokazao svoju snagu, dok su ruski uzvratni udari usledili ubrzo, prenosi aif.ru.

Kako je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, tokom protekle noći iznad teritorije Rusije uništen je 531 ukrajinski dron avionskog tipa. U Tulskoj oblasti snage PVO oborile su 64 bespilotne letelice, a u Lipeckoj 45. Usled pada ostataka dronova u Novomoskovsku i Lipecku oštećene su stambene zgrade i infrastruktura, a ima i povređenih kojima se ukazuje medicinska pomoć.

Savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, potpukovnik u rezervi Oleg Ivanikov, otkrio je taktiku protivnika u ekskluzivnom komentaru za portal aif.ru.

Prema njegovim rečima, Oružane snage Ukrajine koriste zonu isključenja u Černobilju, kao i Černigovsku i Sumsku oblast, kao polazne tačke za lansiranje dronova. Istovremeno, napadi na Moskovski region, prema oceni ovog stručnjaka, predstavljaju pokušaj „ispitivanja“ ruske odbrane, koji je od samog početka osuđen na neuspeh.

- Protivnik pokušava da ispita moskovsku PVO, ali to je beskorisno. Takvi napadi izvode se već nekoliko godina, ali bez rezultata. Kijevski režim trpi poraz, a pre svega onaj najteži — informacioni. To potvrđuje da je moskovska PVO najbolja na svetu, da je neosvojiva i da nikakve terorističke metode kijevskog režima ne mogu da joj nanesu kritičnu štetu - naglasio je Ivanikov.

Ipak, ruska vojska se ne ograničava samo na odbranu. Kako je naveo Ivanikov, odgovor na, kako ih je nazvao, terorističke napade usledio je bez odlaganja. Ruska satelitska grupacija nadzire svaki metar protivničke teritorije, što omogućava izvođenje visokopreciznih udara po ključnim objektima.

- Čim se pojave informacije o položajima protivnika, njegovim bazama i centrima za obuku, na te lokacije odmah se izvodi raketni i vazdušni udar. Uništavaju se različita skladišta municije, vojne opreme i tereta dvostruke namene - istakao je stručnjak.

Prema njegovim rečima, infrastruktura Oružanih snaga Ukrajine se urušava: uništavaju se mostovi, nadvožnjaci i objekti za proizvodnju električne energije. Za uništavanje posebno zaštićenih podzemnih bunkera i utvrđenja, ruske oružane snage koriste betonobojnu municiju.

- Rusija koristi betonobojnu municiju koja može da zatrpa pod gomilom betona, armature, šljunka i peska sve pripadnike ukrajinskih oružanih formacija, kao i njihove zapadne naučno-tehničke pokrovitelje koji ih obučavaju i pripremaju za izvođenje terorističkih napada na Rusiju - rekao je Ivanikov.

Sagovornik portala istakao je i da su ruske oružane snage već odsekle protivnika od Crnog mora, pretvorile Azovsko more u unutrašnje more Rusije i preuzele kontrolu nad graničnim prelazima.

- Na Zapadu već počinju da shvataju da je poraz neizbežan, a Kijev u bliskoj budućnosti neće imati drugog izbora nego da dopuzi za pregovarački sto i zatraži mir od Rusije - zaključio je Ivanikov.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja