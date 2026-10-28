DANAS SLAVIMO SVETOG LUKIJANA: Vernici bi trebalo da se sete ovih reci patrijarha Pavla, nose snažnu poruku
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Svetog sveštenomučenika Lukijana, hrišćanskog svetitelja koji je ostao upamćen po velikoj učenosti, skromnom životu i nepokolebljivoj veri.
Sveti Lukijan rođen je u Samosatu, u Siriji, u uglednoj porodici. Još kao mlad stekao je široko svetovno i duhovno obrazovanje, ali se nije okrenuo bogatstvu i lagodnom životu.
Svoju imovinu podelio je siromašnima, dok je za život zarađivao pisanjem poučnih dela.
Poseban trag svetac je ostavio svojim radom na Svetom pismu.
Upoređujući tekstove sa jevrejskim izvornicima, radio je na ispravljanju delova za koje se smatralo da su vremenom izmenjeni ili pogrešno protumačeni.
Zbog znanja, posvećenosti i duhovnog života rukopoložen je za prezvitera u Antiohiji.
Progon i stradanje Svetog Lukijana
Tokom progona hrišćana u vreme cara Maksimijana, Lukijan se našao među onima koji su bili progonjeni zbog svoje vere. Napustio je grad i pokušao da se sakrije, ali je njegovo skrovište otkriveno.
Odveden je u Nikomidiju, a prema crkvenom predanju, čak ni na putu ka stradanju nije odustajao od propovedanja. Svojim rečima uspeo je da pridobije 40 vojnika za hrišćansku veru, koji su potom takođe stradali.
Nakon ispitivanja i mučenja, Sveti Lukijan završio je u tamnici, gde je bio izložen gladi. Prema predanju, pričestio se na Bogojavljenje, a već narednog dana preminuo. Njegovo stradanje vezuje se za 311. godinu.
Poruka koju bi danas trebalo imati na umu
Dan posvećen Svetom Lukijanu vernicima predstavlja priliku da razmisle o sopstvenoj veri, istrajnosti, skromnosti i odnosu prema drugim ljudima.
U tom duhu posebno se pamti i kratka, ali snažna poruka pokojnog patrijarha Pavla:
"Budite ljudi."
Reči koje su ostale duboko ukorenjene u narodu podsećaju da se vera ne pokazuje samo rečima, već pre svega načinom na koji se odnosimo prema drugima.
(Blic)
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