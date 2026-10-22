Društvo

Konferencijom o parkiranju i pametnim gradovima: Obeležena dva značajna jubileja

В. Н.

22. 10. 2026. u 15:43

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KONFERENCIJOM posvećenom parkiranju i razvoju pametnih gradova u Beogradu, obeležena su dva značajna jubileja – 25 godina od osnivanja Udruženja parkirališta Srbije i 55 godina od osnivanja JKP „Parking servis“ Beograd.

Конференцијом о паркирању и паметним градовима: Обележена два значајна јубилеја

Foto: Parking servis

Konferencija je okupila više od 150 učesnika iz oblasti parkiranja iz Srbije i regiona, predstavnike domaćih i međunarodnih organizacija, kao i stručnjake koji se bave razvojem savremenih sistema parkiranja i unapređenjem urbane mobilnosti. U okviru konferencije je održana i panel-diskusija na temu „Parking industrija kao deo održivog urbanog razvoja gradova“. Skup je otvorio glavni urbanista Grada Beograda Marko Stojčić.

* U gradu Beogradu pri kraju je izgradnja dve nove podzemne garaže, u Skerlićevoj i Vlajkovićevoj ulici, ali za nekoliko godina, kada prorade linije metroa, nadam se da će se građani okrenuti ovoj vrsti prevoza i da će se potreba za parking-mestima smanjiti, a grad vratiti pešacima, rekao je Stojčić.

Foto: Parking servis

Razgovor je bio posvećen značaju inovativnih rešenja u upravljanju parkiranjem, primeni novih tehnologija i ulozi parking-industrije u stvaranju funkcionalnijih i održivijih gradova. Predsednik Evropske parking asocijacije Teo Tais istakao je značaj Beograda u razvoju parking-standarda i unapređenju saradnje u regionu i Evropi.

Foto: Parking servis

* Veštačka inteligencija može da pomogne u predviđanju potražnje za parkingom, optimizaciji kapaciteta i poboljšanju upravljanja saobraćajem. Gledajući unapred, AI agenti mogli bi suštinski da promene način na koji ljudi planiraju svoja putovanja, automatski pronalazeći, rezervišući i plaćajući odgovarajući parking, punjenje električnih vozila i opcije za dalji prevoz, istakao je Tais u obraćanju učesnicima konferencije.

Andrija Čupković, v. d. direktora JKP „Parking servis“ Beograd, govorio je o razvoju sistema parkiranja i promenama, koje je tehnološki napredak doneo u oblasti kontrole i naplate parkiranja. Ipak, kako je naglasio, u središtu svakog sistema i dalje je čovek.

* Tehnologija napreduje iz dana u dan, ali ništa bez čoveka. On je najveća vrednost u ovom preduzeću, naglasio je Čupković.

Foto: Parking servis

Predsednik Udruženja parkirališta Srbije Radenko Vuković, kao domaćin Konferencije, poseban akcenat stavio je na digitalizaciju usluga, razvoj aplikacija za parkiranje, primenu solarnih panela i postavljanje punjača za električna vozila.

* Budućnost parkiranja podrazumeva povezivanje savremenih tehnologija, energetske efikasnosti i potreba građana. Digitalna rešenja, poput aplikacija za plaćanje i upravljanje parkiranjem, doprinose jednostavnijem korišćenju usluga i efikasnijem upravljanju parking-kapacitetima. Istovremeno, primena solarnih panela i razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila predstavljaju važne korake ka održivijem saobraćaju. Naš cilj je da kroz saradnju, razmenu iskustava i primenu dobrih praksi nastavimo da unapređujemo parking-sisteme i odgovorimo na izazove savremenih gradova, poručio je Vuković.

Foto: Parking servis

Konferencija, koja je okupila predstavnike 40 članica Udruženja, kao i kolege iz regiona, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, bila je prilika da se razmene znanja i iskustva, predstave nova tehnološka rešenja i dodatno osnaži saradnja između stručnjaka i organizacija koje se bave parkiranjem u Srbiji i regionu.

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