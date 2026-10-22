DANAS SE OBELEŽAVA SVETI APOSTOL JAKOV: Jednu grešku mnogi prave oko ovog dana

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) danas, 22. oktobra, obeležava Svetog apostola Jakova Alfejevog, jednog od dvanaestorice apostola Isusa Hrista. Njegovo ime ostalo je sačuvano u hrišćanskoj tradiciji kao ime propovednika koji je, nakon Hristovog vaskrsenja, širio Jevanđelje i van Palestine.

Foto: Deposit/ ponomus

Prema crkvenom predanju, Jakov je bio sin Alfejev i brat apostola i jevanđeliste Mateja. Nije neuobičajena greška oko ovog dana kada ljudi pomešaju ovog svetitelja sa drugim apostolom istog imena, to jest, Jakovom, sinom Zevedejevog, koji se takođe pominje u Novom zavetu.

Propovedao Jevanđelje daleko od svoje domovine

Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Velimirovića, nakon silaska Svetog Duha na apostole Jakov je propovedao Jevanđelje u Elevteropolju i okolnim mestima, a potom i u Egiptu.

Crkveno predanje navodi da je tokom svog misionarskog rada mnoge ljude priveo hrišćanstvu. Njegovo propovedanje, prema istom izvoru, izazvalo je protivljenje onih koji su se držali starih mnogobožačkih verovanja.

Prema žitiju, apostol Jakov je na kraju stradao u egipatskom gradu Ostracini, gde je razapet na krst. Njegov život i stradanje u pravoslavnoj tradiciji predstavljaju primer posvećenosti veri i spremnosti da se ona svedoči i u teškim okolnostima.

Prema kalendarima za 2026. godinu, 22. oktobar pada u četvrtak i nije posni dan, ali za vernike, ovaj dan je pre svega prilika da se sete apostola koji su, prema hrišćanskom predanju, posvetili život širenju Jevanđelja.

Priča Svetog apostola Jakova Alfejevog deo je crkvenog nasleđa koje naglašava značaj vere, istrajnosti i svedočenja sopstvenim životom.

(Telegraf)