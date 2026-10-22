PROVERITE KUĆNU APOTEKU, OVO MOŽE BITI OPASNO! Lekari otkrivaju šta se dešava kada popijete lek kome je istekao rok

SVIMA se dogodilo da u kućnoj apoteci pronađu lek kome je istekao rok trajanja i zapitaju se da li smeju da ga koriste.

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Iako se ponekad može čuti da su takvi lekovi i dalje upotrebljivi, lekari upozoravaju da nakon isteka roka više nema garancije za njihovu delotvornost, ali i bezbednost.

Nakon isteka roka trajanja ta garancija više ne važi, pa lek može izgubiti delotvornost, a u nekim slučajevima postati i nebezbedan za upotrebu. Ipak, istek roka trajanja ne znači da lek automatski postaje opasan, objašnjava lekar internista i gastroenterolog Dmitrij Karpenko.

- Istek roka trajanja ne znači da će lek već sledećeg dana obavezno postati opasan. Taj datum označava period tokom kojeg su, uz poštovanje uslova čuvanja, potvrđeni stabilnost, kvalitet i neophodna aktivnost leka - naglasio je lekar.

Pored opšteg roka trajanja, važno je obratiti pažnju i na period tokom kojeg se lek može koristiti nakon otvaranja pakovanja. To se odnosi na preparate čija se svojstva nakon otvaranja mogu brže menjati.

Na primer, neke kapi za oči i nos mogu se koristiti samo mesec dana nakon otvaranja bočice, čak i ako im opšti rok trajanja još nije istekao. Tačan period zavisi od preparata, pa je potrebno proveriti uputstvo za upotrebu.

- Ako je u uputstvu navedeno da se preparat može koristiti određeni broj dana ili meseci nakon otvaranja, datum otvaranja najbolje je odmah zapisati na pakovanju. Tako je lakše izbeći prekoračenje propisanog roka. Ako nije naveden poseban rok upotrebe nakon otvaranja, ne treba samostalno uvoditi pravilo poput 'koristiti samo mesec dana - savetuje.

Vremenom aktivne supstance mogu da se razgrađuju, oksiduju ili stupaju u druge hemijske reakcije. Zbog toga se njihova koncentracija smanjuje, a svojstva leka menjaju.

Takve promene nije uvek moguće uočiti, jer tableta može zadržati uobičajenu boju, oblik i miris čak i kada joj se hemijski sastav promenio.

S druge strane, promena boje, konzistencije ili mirisa razlog je da se lek više ne koristi, čak i ako mu rok trajanja nije istekao.

Nije reč samo o gubitku delotvornosti

Jedna od glavnih opasnosti lekova kojima je istekao rok trajanja jeste smanjenje delotvornosti terapije. Lek možda neće imati očekivano terapijsko dejstvo, zbog čega osoba neće dobiti neophodnu pomoć.

Na primer, nitroglicerin, koji se koristi za ublažavanje napada angine pektoris, može brzo izgubiti svoja svojstva ako se nepravilno čuva. Ukoliko lek ne deluje onda kada je to potrebno, posledice mogu biti opasne.

- Posledice mogu biti posebno ozbiljne u situacijama kada od dejstva leka zavisi pomoć kod teškog ili životno ugrožavajućeg stanja: pacijent u ključnom trenutku neće dobiti neophodan efekat - upozorio je stručnjak.

Međutim, rizici se ne svode samo na smanjenu delotvornost. Pri dugotrajnom ili nepravilnom čuvanju neke aktivne supstance mogu se razlagati i stvarati jedinjenja toksična za organizam.

Lekove kojima je istekao rok trajanja ne treba koristiti, čak i ako je pakovanje neoštećeno, a tablete su zadržale boju i oblik. Ne treba samostalno povećavati dozu u pokušaju da se nadoknadi moguće smanjenje delotvornosti, jer to može izazvati opasne neželjene efekte.

Kako i gde čuvati lekove

Važno je poštovati pravila čuvanja čak i dok je lek unutar propisanog roka trajanja. Visoka temperatura, vlaga i direktna sunčeva svetlost mogu ubrzati razgradnju aktivnih supstanci, zbog čega preparat može izgubiti svojstva i pre isteka roka. Kod nekih lekova posebno je važno održavati propisanu temperaturu.

- Neki lekovi podnose kratkotrajna odstupanja od propisanih uslova čuvanja, dok kod drugih i takva odstupanja mogu imati značajne posledice. Zato u takvoj situaciji treba proveriti uputstvo i podatke proizvođača, a ako tamo nema odgovora, posavetovati se sa farmaceutom - preporučio je.

Važno je da se kućna apoteka ne drži u kupatilu, gde je vlažnost vazduha visoka, niti da se lekovi ostavljaju na prozorskoj dasci izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti.

Najbolje je čuvati ih u originalnom pakovanju, zajedno sa uputstvom, na suvom mestu zaštićenom od svetlosti i van domašaja dece.

Ako je za određeni preparat propisano čuvanje u frižideru, i taj uslov treba poštovati, naglašava lekar.

(RT Balkan)

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