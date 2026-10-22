BEOGRAD NA UDARU PLJUSKOVA: Spremite se, stiže nevreme!
U BEOGRADU i široj okolini promenljivo oblačno i hladnije nego juče, s kišom tokom celog dana.
Južni i jugoistočni vetar biće u postepenom skretanju na slab i umeren, a na severu Srbije i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju, dok će se najniža temperatura kretati od 10 do 15, a najviša od 15 stepeni na severu i zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i hladnije, a kiša se očekuje tokom celog dana.
Vreme narednih dana
Od petka do nedelje jutra sveža, ponegde i hladna, naročito u subotu kada je na jugu Srbije moguća lokalna pojava slabog mraza. Tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima i maksimalnom temperaturom uglavnom u intervalu od 14 do 20 °C, a samo je još u petak ujutro na jugu i istoku Srbije, uz oblačnije vreme, ponegde moguća slaba kiša.
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