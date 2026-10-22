NASTAVLJA SE POVRATAK NAŠIH MEDICINARA: Još 14 zdravstvenih radnika vratilo se u Srbiju iz inostranstva (VIDEO)
KANCELARIJA za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja saopštila je danas da se iz inostranstva još 14 zdravstvenih radnika vraća iz inostranstva i da će oni nastaviti profesionalnu karijeru u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.
Do sada se u zemlju vratilo skoro 500 zdravstvenih radnika, a njihov povratak doprinosi jačanju kadrovskih kapaciteta domaćeg zdravstva i potvrđuje snažnu i kontinuiranu podršku Republike Srbije medicinskim stručnjacima koji žele da svoje znanje i iskustvo stave u službu brige o zdravlju građana naše zemlje.
Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar istikao je da je povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva simbol osnaživanja zdravstvenog sistema Srbije.
- Odluka svih ovih ljudi da se vrate, da ovde leče ljude ali i podižu svoju decu, izraz je najdubljeg poverenja u budućnost naše zemlje. Srbija ulaže u bolnice, opremu i savremeno lečenje, a puni smisao tih ulaganja jesu stručni ljudi koji brinu o zdravlju građana. Sa svakim povratnikom naše zdravstvo dobija novo znanje i iskustvo, a naša zemlja još jednu porodicu koja je svoju budućnost vezala za Srbiju. To poverenje obavezuje nas da nastavimo da gradimo još snažniji i efikasniji zdravstveni sistem, dostupan svakom građaninu - rekao je Lončar.
Iz Nemačke se vraća šest lekara, iz SAD dvoje, kao i iz Švajcarske, i po jedan iz Slovenije, Saudijske Arabije, Austrije i Engleske.
Bračni par Srđan Stojković i Sanja Stojković Marković, se posle osam godina provedenih u Sjedinjenim Američkim Državama vraćaju u Srbiju i nastavljaju rad u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac.
- Vratili smo se iz Amerike zbog naše dece, zbog njihove budućnosti, a posebno nas raduje što vidimo da je zdravstveni sistem u Srbiji danas mnogo bolji nego kada smo odlazili. To je velika šansa i za naš profesionalni razvoj", poručili su oni.
Iz Nemačke se u Dom zdravlja Leskovac vraća Marjan Ilić, stomatološki tehničar i zubni protetičar, a njegov otac, Nenad Ilić, kaže da je izuzetno srećan što se njegov sin, preko Ministarstva zdravlja vraća u zemlju.
- Zahvaljujem se državi Srbiji i Ministarstvu zdravlja, što se moj sin vraća da radi i živi od svog rada, u svojoj zemlji. U Srbiji ima sve, ovde je i njegova supruga i četvoro dece, i svi smo presrećni što se i on vraća - rekao je Nenad Ilić.
Veliko stručno pojačanje dobija OB Novi Pazar, u koju dolazi dr Mehmed Mujdragić, specijalista opšte i abdominalne hirurgije, nakon četvorogodišnjeg usavršavanja iz oblasti abdominalne i onkološke hirurgije u Nemačkoj.
Srbiju se iz Slovenije u KBC "Zvezdara" vraća dr Anđela Nikolić, specijalizant neurologije, dok dr Željka Dobrić, specijalizant neurohirurgije, koja nakon usavršavanja u Švajcarskoj nastavlja svoj rad u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.
Iz Švajcarske u Niš dolazi dr Sanja Bacanović, specijalista radiologije, a dr Aleksandra Vučićević, specijalista pedijatrije nakon Saudijske Arabije radiće u KBC "Zemun".
Iz Nemačke dolaze i strukovni fizioterapeuti Filip Puce, koji karijeru nastavlja u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, i Ivan Milošević, koji će raditi u Domu zdravlja Veliko Gradište, kao i Željka Slavujević, laboratorijski tehničar u Dom zdravlja Bačka Palanka i Irena Džunić, medicinska sestra, u Opštu bolnicu Pirot.
Medicinska sestra Marija Stojanović nakon Austrije radiće u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica", dok Anita Bašić, takođe medicinska sestra, nakon Engleske nastavlja svoj rad u Domu zdravlja Ruma.
Kako se navodi Ministarstvo zdravlja nastaviće da preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom pruža punu podršku zdravstvenim radnicima koji žele da se vrate u zemlju, sa jasnim opredeljenjem da Srbija bude mesto u kojem mogu da ostvare profesionalni razvoj i grade budućnost sa svojim porodicama.
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