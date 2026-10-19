Polisa osiguranja života čak do 75. godine: Godine iskustva zaslužuju sigurnost i podršku

KOMPANIJA „Dunav osiguranje“ i ove godine uzela je učešće na Sajmu penzionera u Novom Sadu, četrnaestom po redu, potvrđujući svoju dugogodišnju posvećenost unapređenju kvaliteta života najstarijih sugrađana i pružanju dodatne sigurnosti u životnom dobu kada su stabilnost, poverenje i podrška od naročite važnosti.

Štand Kompanije „Dunav osiguranje“ posetio je ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu Milan Krkobabić, koji je i otvorio ovogodišnji Sajam penzionera, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin/ Foto: Pakt studio

Vođena namerom da osiguranje učini dostupnim što većem broju korisnika, Kompanija je pripremila posebnu sajamsku ponudu za kolektivno osiguranje penzionera koja će važiti do 30. novembra ove godine.

- Kao kompanija koja godinama neguje odgovoran odnos prema svojim klijentima, nastojimo da osluškujemo potrebe najstarijih sugrađana i ponudimo im adekvatnu zaštitu. Upravo zato smo za ovogodišnji Sajam penzionera pripremili posebnu ponudu kolektivnog osiguranja penzionera, uz mesečnu premiju od 1000 dinara i povećanje maksimalne pristupne starosti do 75 godina. Verujemo da godine iskustva zaslužuju dodatnu sigurnost i da je ulaganje u bezbrižniju budućnost vrednost koja nema starosnu granicu - istakla je Aleksandra Nedeljković, direktorka Direkcije za prodaju životnih osiguranja Kompanije „Dunav osiguranje“.

Aleksandra Nedeljković, direktorka Direkcije za prodaju životnih osiguranja Kompanije „Dunav osiguranje“/ Foto: Pakt studio

Dok „Dunav osiguranje“ kroz svoje usluge nastoji da odgovori na potrebe najstarijih sugrađana, njihova iskustva najbolje potvrđuju koliko su sigurnost i pouzdana zaštita važni za bolji život u penzionerskim danima. Upravo zato posebnu vrednost imaju utisci i iskustva samih korisnika, koji najbolje svedoče o značaju pravovremene zaštite i osećaju sigurnosti koji osiguravajuće pokriće pruža.

Predsednica Udruženja penzionera grada Novog Sada Milena Žarković istakla je da je životno osiguranje od velikog značaja za građane trećeg doba jer im daje dodatnu sigurnost i zaštitu u periodu života koji nosi brojne izazove. Kako je navela, oko 8000 članova Udruženja osigurano je kod „Dunav osiguranja“, sa kojim imaju dugogodišnju uspešnu saradnju i gaje veliko uzajamno poverenje.

Predsednica Udruženja penzionera grada Novog Sada Milena Žarković/ Foto: Pakt studio

Žarković je pozdravila odluku Kompanije da poveća maksimalnu pristupnu starost za zaključenje polise na 75 godina, ocenivši da će to omogućiti većem broju penzionera da se osiguraju. Takođe je ukazala na značaj osiguranja imovine, kao i životnog osiguranja za unuke, koje može predstavljati važan vid podrške njihovom budućem školovanju.

Četrnaesti sajam penzionera i ove godine predstavljao je mesto susreta, druženja i razmene korisnih informacija namenjenih starijoj populaciji. Kroz brojne sadržaje i priliku za neposredan razgovor, sajam promoviše aktivan, kvalitetan i ispunjen život u trećem dobu, uz poruku da godine iskustva zaslužuju pažnju, podršku i sigurnost.

Štand Kompanije Dunav osiguranje/ Foto: Pakt studio

Štand Kompanije „Dunav osiguranje“ posetio je ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu Milan Krkobabić, koji je i otvorio ovogodišnji Sajam penzionera, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Svečano otvaranje 14. Sajma penzionera/ Foto: Pakt studio

Za više informacija o kolektivnom osiguranju penzionera, kao i o ostalim vrstama životnog osiguranja Kompanije „Dunav osiguranje“, građani se mogu informisati besplatnim pozivanjem Kontakt centra Kompanije na broj 0800 386 286 ili posetom internet stranice www.dunav.com.