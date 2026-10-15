JESEN NA PAUZI: Meteorolog Ivan Ristić objavio detaljnu prognozu za naredne dane
U NAREDNIM danima temperatura u Srbiji će skočiti na 22 stepena, a očekuje nas i košava, rekao je meteorolog Ivan Ristić.
Meteorolog Ivan Ristić napisao je na svom Fejsbuk profilu, da će se u toku sledeće nedelje iznad severa Evrope uspostaviti "jaka zonalna mlazna struja", a to je linija što se crveni na krajnjem severu, koja će blokirati prodore hladnog artičkog vazduha na jugu.
"Tako da za sada ništa od nekog jačeg zahlađenja", kaže Ristić.
Temperatura ponovo skače
Kako napominje, do srede, 21. oktobra bićemo pod uticajem visinskog ciklona sa centrom u Crnom moru i polja povišenog vazdušnog pritiska.
"Oblaka će biti sve više, padavina malo, a maksimalne temperature biće između 13 i 18 stepeni", navodi Ristić u najnovijoj vremenskoj pronozi.
Ali, od naredne srede takođe počinje da duva umeren jugoistočni vetar, odnosno košava.
"Doći će i do smanjenja oblačnosti i manjeg porasta temperatura koje će se kretati u intervalu od 17 do 22 stepeni. Dakle, sve u svemu rano jesenje anticiklonalno vreme bez nekih bitnijih padavina sa temperaturama u granicama normale za ovaj period godine", naveo je Ristić.
(Informer)
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