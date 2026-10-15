OD 19. OKTOBRA NOVI RED VOŽNJE: Soko vozovi staju u Petrovaradinu i na Tošinom bunaru

OD 19. OKTOBRA stupaju na snagu novi red vožnje i zaustavljanje vozova na stajalištima Tošin Bunar i Petrovaradin, a na relacijama Beograd - Subotica - Beograd, Beograd - Vrbas - Beograd, i Beograd - Petrovaradin - Beograd, saopštilo je danas preduzeće Srbijavoz.

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U cilju unapređenja kvaliteta prevoza i boljeg povezivanja putnika, svi Inter city (Soko) vozovi zaustavljaće se ubuduće u stanici Petrovaradin, svi Inter regio vozovi na stajalištu Tošin Bunar, a zaustavljanje vozova na stajalištu TPS (Tehničko-putnička stanica) Novi Sad ostaje bez promena.

Za stajalište Petrovaradin, na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar, Inter city vozovi (Soko) polasci iz Beograd Centra biće u 05:54, 07:54, 09:54, 11:54, 13:54, 15:54, 17:54, 19:54 i 21:54 časova, dok je dolazak u Petrovaradinu predviđen u 06:32, 08:32, 10:32, 12:32, 14:32, 16:32, 18:32, 20:32 i 22:32 časova.

Polasci iz Subotice za Beograd biće u 05:51, 07:51, 09:51, 11:51, 13:51, 15:51, 17:51, 19:51 i 21:51 časova, a polazak iz Petrovaradina u 06:47, 08:47, 10:47, 12:47, 14:47, 16:47, 18:47, 20:47 i 22:47 časova.

Kad je reč o Inter regio vozovima, u smeru Beograd Centar - Subotica, polasci iz Beograd Centra biće u 06:57, 10:57, 14:57 i 18:57, dok je polazak sa Tošinog Bunara u 07:06, 11:06, 15:06 i 19:06.

U smeru Subotica - Beograd Centar, polasci iz Subotice biće u 04:54, 08:54, 12:54 i 16:54, a dolazak na Tošin Bunar u 06:35, 10:35, 14:35 i 18:35 časova.

Relacija Beograd Centar - Vrbas Nova - Beograd Centar, Inter Regio vozovi kretaće iz Beograda u 04:57, 08:57, 12:57 i 16:57, dok će polazak sa Tošinog Bunara biti u 05:06, 09:06, 13:06 i 17:06 časova.

Polasci iz stanice Vrbas Nova biće u 07:30, 11:30, 15:30 i 19:30, a dolazak na Tošin Bunar biće u 08:35, 12:35, 16:35 i 20:35 časova.

Na relaciji Beograd Centar - Petrovaradin - Beograd Centar Inter regio voz br. 12656 krenuće iz Beograda u 20:57, a polazak sa Tošinog Bunara biće u 21:06.

Iz pravca Petrovaradina, polazak voza pomera se za minut ranije i voz polazi u 22:00, umesto u 22:01 časova.

Dolazak na Tošin Bunar biće u 22:35 časova.

- Zahvaljujemo se svim korisnicima naših usluga na razumevanju i molimo vas da se pre polaska na put detaljno informišete o redu vožnje, što se posebno odnosi na putnike koji su svoje vozne karte kupili unapred - naveli su u Srbijavozu.

Sve dodatne informacije i kompletno ažurirani red vožnje dostupni su na zvaničnom veb-sajtu Srbijavoza www.srbijavoz.rs u rubrici Vesti, kao i pozivanjem Kol centra na broj telefona 011/360-28-99.

(Tanjug)

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