ODGOVORNA POLITIKA KOJA JE PREPOZNALA VAŽNOST ZDRAVSTVA: Uručeni ugovori o radu za 100 najboljih diplomaca medicine i 380 najboljih tehničara

U OKVIRU "Programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola", 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji, kao i 380 najboljih sestara i tehničara srednjih medicinskih škola, dobili su danas ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i priliku za stručno usavršavanje, kroz besplatnu specijalizaciju i doktorske studije.

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Ugovore je tokom svečanosti u Palati Srbija uručio ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar koji je istakao da je Ministarstvo zdravlja pokrenulo ovaj program 2018. godine zahvaljujući odgovornoj politici koja je prepoznala važnost zdravstva.

- Može da misli ko šta god hoće, ali samo iz jednog razloga smo došli do ovog stadijuma, a to je odgovornom politikom gde smo prepoznali zdravstvo, gde je jedan čovek koji je imao viziju video sve to, obezbedio ekonomske uslove da se sve ovo finansira i da se sve ovo organizuje i da se ovo sve uradi, a ono što ću tražiti od vas je da sutra, kada završite specijalizaciju, kada završite doktorske studije, da više nikad ne dozvolite da se ne dodeljuju specijalizacije, da se ljudi ne zapošljavaju na konkursu, nego na neki drugi način, da se nikad više ne desi da najbolji, kao što ste vi, moraju da idu u inostranstvo i da ih ne prepozna država i da ih ne zapošljava - poručio je Lončar.

Foto: Novosti

"Srbija prepoznaje trud i rad"

Naglasio je da je država uručenjem ugovora želela da pošalje poruku da će o zdravlju građana Srbije brinuti najbolji lekari, ali i da Srbija prepoznaje trud i rad onih koji ga postignu tokom svog školovanja.

Dodao je da je uveren da su oni koji su danas dobili ugovore navikli da uče, kao i da im zato neće biti teško da nastave sa usavršavanjem.

- Imaćete državu iza sebe koja će sve to finansirati, i vaše usavršavanje u Srbiji i vaše usavršavanje u inostranstvu, gde god mislite da je to potrebno, ali da se vratite i da svoje znanje primenjujete na našim građanima - rekao je Lončar.

Foto: Novosti

"Država će nastaviti da ulaže u zdravstvo"

Istakao je da novim lekarima i medicinskom osoblju neće biti lako jer medicina zahteva mnogo odricanja, ali da je siguran da im je svima osnovni motiv da pomažu pacijenatima.

- To je naša misija, to je ono što treba da nam bude non-stop u glavi - da pomažemo ljudima. I to nikad ne zaboravite, država jedino traži to od vas. Pomažite ljudima i omogućite budućim generacijama da prolaze kao što ste vi prošli jer niko ne traži novac da vas zaposli i niko ne traži novac i veze da dobije specijalizaciju ili nešto drugo - naglasio je Lončar.

Poručio je da će država nastaviti da ulaže u zdravstvo i da će plate u tom sektoru nastaviti da rastu, kao i da će se nastaviti rad na obnovi i izgradnji zdravstvenih objekata.

(Tanjug)