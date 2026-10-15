PROMENIO IM ŽIVOT IZ KORENA! Željko Mitrović pritekao u pomoć porodici Radenković (FOTO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, pritekao je u pomoć porodici Radenković, koja ima desetoro dece, dok je jedanaesta beba na putu. Zahvaljujući njegovoj podršci, porodica koja se dugo borila sa dugovima dobila je priliku za novi početak i sigurniju budućnost.

Foto: Printskrin Jutjub/TV Pink

Suočeni sa izvršiteljima, kreditima, strahom od isključenja struje, dugovima za hranu i teškim životnim okolnostima, porodica Radenković iz Malče kod Niša godinama se bori da svojoj deci obezbedi sigurniju budućnost.

Foto: Printskrin Jutjub/TV Pink

Njihova najveća snaga je porodica, a majka Zorica koja odgaja desetoro dece i u novembru očekuje jedanaesto dočekala je Željka Mitrovića, vlasnika i direktora Pink Media Group, čiji je dolazak u okviru humanitarnog karavana doneo preokret u njihovim životima.

Foto: Printskrin Jutjub/TV Pink

U velikoj porodici Zorice i Nenada Radenkovića iz Malče kod Niša svakodnevno se vodi borba s brojnim troškovima, a finansijski problemi postali su im ozbiljan teret.

Dugovanja prema izvršiteljima i krediti dodatno su otežavali svakodnevicu, a neizvesnost je pratila svaki novi dan.

Foto: Printskrin Jutjub/TV Pink

Međutim, dolazak direktora i vlasnika Pink Media Group, Željka Mitrovića, doneo je novu nadu porodici Radenković.

Mitrović im je, naime, obezbedio finansijsku pomoć koja će im omogućiti da konačno odahne.

Pored poklona za decu u vidu najmodernijih igračaka, slatkiša, garderobe i novčane pomoći od 500.000 dinara, Mitrović je izdvojio i dodatna sredstva kako bi Radenkovićima bili izmireni dugovi koji su ih godinama opterećivali.

Foto: Printskrin Jutjub/TV Pink

Tokom razgovora sa Zoricom, Mitrović se upoznao s teškom situacijom u kojoj se porodica nalazi.

Kad je čuo da dugovanja prema izvršiteljima iznose između 80.000 i 90.000 dinara, odlučio je da im pruži podršku i pomogne da taj teret ostave iza sebe.

- Izvoli, pola miliona. Čuo sam da imaš razne probleme. Krediti, izvršitelji... - rekao je Mitrović.

Foto: Printskrin Jutjub/TV Pink

On je dodao da je pomoć namenjena i rešavanju dugova i poboljšanju života mališana.

- Kad dođu, reći ćeš: "Evo, platila sam!" Neće ti izvršitelji više dirati decu - poručio je Mitrović, naglasivši da je važno da porodica dobije priliku da živi bez straha i svakodnevne neizvesnosti.

Posebno ga je impresionirala činjenica da Zorica odgaja desetoro dece i da uskoro očekuje još jedno.

- Vi ste heroji, vi ste apsolutni šampioni. To je najveće blago koje neko može da ima. Sve ostalo dođe i prođe! - rekao je, istakavši da su ljubav, porodica i briga o deci vrednosti koje nemaju cenu.

Foto: Printskrin Jutjub/TV Pink

Zorica je tokom susreta otkrila i bolnu porodičnu priču.

Troje njene dece živi u drugoj porodici zbog okolnosti iz prethodnog braka, a, kako je ispričala, nije ih videla već 13 godina. Iza nje su teška životna iskustva, ali danas, sa sadašnjim suprugom i decom koju podižu zajedno, nastavlja da se bori.

Uprkos svim teškoćama, porodica s radošću iščekuje novembar, kad bi trebalo da stigne još jedan njen član. Mitrović nije krio divljenje prema Zorici i njenoj porodici, poručivši da je podizanje jedanaestoro dece velika odgovornost, ali i neprocenjivo bogatstvo.

Govoreći o motivima svoje humanitarne akcije, Mitrović je istakao da pomoć porodicama pruža iz sopstvenih sredstava, sa željom da doprinese rešavanju problema sa kojima se građani suočavaju.

- Sve ovo radim iz sopstvenih sredstava. Ovo radim da pomognem porodicama, da pomognem državi. Država ne može da uradi sve - rekao je Mitrović.

Foto: Printskrin Jutjub/TV Pink

On je najavio i mogućnost buduće saradnje s lokalnim samoupravama na izgradnji naselja za porodice s velikim brojem dece, kao i za samohrane majke i očeve kojima je potrebna dodatna podrška.

- Možda će mi trebati pomoć opština kad budemo gradili naselja za porodice sa decom, s velikim brojem dece. I za samohrane majke i očeve - objasnio je Mitrović, dodavši da i porodice poput Zoričine, koje podižu veliki broj dece, zaslužuju podršku i sigurnost.

Teška životna situacija porodice Radenković, koja je dugo delovala kao problem bez izlaza, sad bi trebalo da dobije srećniji epilog. Zahvaljujući pomoći Željka Mitrovića, dugovi koji su Radenkovićima stvarali svakodnevnu neizvesnost biće izmireni, a ova brojna porodica dobila je priliku da novo poglavlje života započne s manje straha i više sigurnosti.