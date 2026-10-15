MINISTARSTVO ODBRANE: Apel svima da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i neistinitih informacija koje mogu naneti štetu Vojsci
POVODOM snimka na društvenim mrežama na kojem su prikazane vežbovne aktivnosti pripadnika Vojske Srbije, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije obaveštavaju javnost da se radilo o planskom inspekcijskom nadzoru stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti jedne od specijalnih jedinica od strane Inspektorata odbrane, navodi se u saopštenju ministarstva.
Saopštenje prenosimo u celosti:
- Aktivnost je realizovana u širem rejonu poligona „Pasuljanske livade“, u večernjim satima 14. oktobra, a prema unapred definisanom planu inspekcijskog nadzora koji podrazumeva postavljanje različitih taktičkih supozicija kontrolisanim jedinicama Vojske Srbije.
Imajući u vidu specifičnost namene kontrolisane jedinice, koja zadatke izvršava na celoj teritoriji naše zemlje, u različitim vremenskim i zemljišnim uslovima, ovom prilikom postavljena je taktička situacija koja podrazumeva proveru osposobljenosti angažovanih snaga za izvršavanje zadataka u urbanoj sredini.
Napominjemo da je tokom realizacije aktivnosti korišćena isključivo vežbovna municija.
O planovima za realizaciju vežbovnih aktivnosti u širem rejonu „Pasuljanskih livada", uz upotrebu terenskih vozila, dronova i vežbovne municije, obavešteni su Ministarstvo unutrašnjih poslova, organi lokalne samouprave, Šumsko gazdinstvo „Južni Kučaj" i Lovački savez centralne Srbije.
Ovim putem apelujemo na sve aktere, pojedince i medije, da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i neistinitih informacija koje mogu naneti štetu instituciji koja uživa najveće poverenje građana Republike Srbije.
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