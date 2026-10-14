GAŠIĆ POLOŽIO VENCE U KRUŠEVCU: Obeležen Dan oslobođenja grada u Prvom i Drugom svetskom ratu

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić položio je danas vence na spomen-obeležja u Kruševcu povodom obeležavanja Dana oslobođenja grada u Prvom i Drugom svetskom ratu.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije

Odavanje počasti i polaganje venaca najpre je upriličeno kraj „Spomenika palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava od 1991. do 1999. godine“, u okviru Spomen kompleksa Slobodište.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije

Tom prilikom, ministar Gašić venac je položio u pratnji šefa Kabineta ministra odbrane brigadnog generala Nikole Matovića i načelnika Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse brigadnog generala Zlatka Mišića. Obeležavanje Dana oslobođenja Kruševca nastavljeno je polaganjem venaca na lokaciji „Dve humke“ u okviru istog memorijalnog kompleksa.

Nakon toga, ministar Gašić položio je venac i kod Spomenika stradalima u ratovima 1912–1918. godine, na gradskom trgu Fontana.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije

Vence su položili i predstavnici Grada Kruševca, Rasinskog upravnog okruga, Ministarstva unutrašnjih poslova, boračkih udruženja i brojni građani.