GAŠIĆ POLOŽIO VENCE U KRUŠEVCU: Obeležen Dan oslobođenja grada u Prvom i Drugom svetskom ratu
MINISTAR odbrane Bratislav Gašić položio je danas vence na spomen-obeležja u Kruševcu povodom obeležavanja Dana oslobođenja grada u Prvom i Drugom svetskom ratu.
Odavanje počasti i polaganje venaca najpre je upriličeno kraj „Spomenika palim pripadnicima vojske, policije i rezervnog sastava od 1991. do 1999. godine“, u okviru Spomen kompleksa Slobodište.
Tom prilikom, ministar Gašić venac je položio u pratnji šefa Kabineta ministra odbrane brigadnog generala Nikole Matovića i načelnika Uprave za kadrove Sektora za ljudske resurse brigadnog generala Zlatka Mišića. Obeležavanje Dana oslobođenja Kruševca nastavljeno je polaganjem venaca na lokaciji „Dve humke“ u okviru istog memorijalnog kompleksa.
Nakon toga, ministar Gašić položio je venac i kod Spomenika stradalima u ratovima 1912–1918. godine, na gradskom trgu Fontana.
Vence su položili i predstavnici Grada Kruševca, Rasinskog upravnog okruga, Ministarstva unutrašnjih poslova, boračkih udruženja i brojni građani.
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