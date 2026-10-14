SRBIJA IMA VIŠE OD 110 NAUČNIKA MEĐU NAJCITIRANIJIMA NA SVETU: Stanfordova lista otkrila ko su najuspešniji istraživači

OBJAVLjENA je Stanfordova lista najcitiranijih istraživača u svetu.

Valerio Rosati / Panthermedia / Profimedia

Na njoj se i ove godine našlo više od 110 istraživača iz Srbije. Listu svake godine objavljuje američki Univerzitet Stanford, a na njoj je dva odsto najuticajnijih istraživača iz celog sveta.

Naučnici su klasifikovani u 22 naučne oblasti i 174 podoblasti.

Da bi se istraživač našao na listi nije važan broj objavljenih radova, već koliko su ga drugi citirali u svojim radovima.

Neko može da ima veliki uticaj i da se nađe na listi sa jednim ili dva publikovana rada.

Među najcitiranijim istraživačima u Srbiji su Ivan Gutman sa Univerziteta u Kragujevcu, zatim Stevo Stević, Matematički institut SANU, Dragan Pamučar sa Univerziteta u Beogradu, Mihajlo Jakovljević sa Univerziteta u Kragujevcu, Miroslav Dramićanin sa Univerziteta u Beogradu, Branislav Jeremić sa Univerziteta u Kragujevcu, Zaviša Janjić sa Univerziteta u Beogradu, Vladimir Stojanović sa Univerziteta u Kragujevcu, Dalibor Petković sa Univerziteta u Nišu, Milan Janić sa Univerziteta u Beogradu.

Reč je o listi na kojoj su istraživači rangirani po rezultatima koje su ostvarili u celoj karijeri i tu su, pored aktivnih, i preminuli naučnici, budući da se njihovi radovi i danas citiraju.

Posebno su prikazani istraživači rangirani prema rezultatima ostvarenim u 2025. godini.

Univerzitet u Kragujevcu saopštio je da se ove godine na Stanfordovoj listi nalaze 23 njihova profesora i da to potvrđuje "kontinuiranu vidljivost naučnog rada kragujevačkih istraživača u međunarodnoj akademskoj zajednici". Od tog broja, 17 istraživača uvršteno je na listu za 2025. godinu, dok je 15 istraživača obuhvaćeno listom koja prati naučni učinak tokom celokupne karijere.

- Posebno je značajno što je najbolje rangirani naučnik u Srbiji upravo istraživač Univerziteta u Kragujevcu, akademik Ivan Gutman, koji se nalazi na 1.768. mestu na svetu - navode sa Univerziteta u Kragujevcu.

U odnosu na prošlogodišnje rangiranje povećan je broj istraživača iz Kragujevca koji su na listi.

Univerzitet u Nišu je saopštio da se ove godini na Stanfordovoj listi našlo 13 njihovih istraživača, od tog broja osam je sa Prirodno-matematičkog fakulteta.

Navode da je 13 istraživača uvršteno je na listu za 2025. godinu, dok je 10 istraživača obuhvaćeno listom koja prati naučni učinak tokom celokupne karijere.

Citiranost istraživača je važan segment za rangiranja univerziteta u svetu, poput Šangajske liste.

Tu se osim broja objavljenih radova gleda i uticaj (citiranost) istraživača sa određenog univerziteta.

(RT Balkan)