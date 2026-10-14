STIŽE NOVI HLADNI TALAS, MOGUĆ I SNEG: Meteorolog najavio, evo kad stiže dramatična promena vremena

METEOROLOG Marko Čubrilo najavio je da Srbiju u narednim danima očekuje relativno hladno vreme, uz veoma hladna jutra, moguć prizemni mraz i povremenu slabu kišu.

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Prema njegovoj prognozi, ovakav trend mogao bi da potraje još desetak dana, nakon čega se očekuje otopljenje i period sa više suvih i relativno toplih dana.

Iako će tokom dana temperature uglavnom biti između 13 i 18 stepeni, jutra će biti znatno hladnija, a ponegde se prizemni mraz može pojaviti i u nižim predelima. Krajem oktobra, međutim, vremenski uslovi mogli bi da se promene, uz dnevne temperature koje bi dostizale i 20 stepeni.

Hladna jutra, prizemni mraz i moguć sneg na planinama

Čubrilo navodi da će do petka preovlađivati sunčano vreme, ali uz hladne noći i jutra.

„Do petka pretežno sunčano uz hladne noći, gde će se minimumi kretati od minus jedan do plus osam stepeni Celzijusa, te je prizemni mraz moguć ponegde i u nizijama. Tokom dana maksimumi od 14 do 18 stepeni Celzijusa“, naveo je meteorolog.

U petak se očekuje povećanje oblačnosti zbog prodora novog jezgra hladnog vazduha nad istočne delove regiona. Slaba kiša moguća je posebno u planinskim predelima Srbije i Crne Gore, dok bi se sneg mogao pojaviti na visinama iznad 1.400 metara.

Istovremeno će severni vetar pojačati, kao i bura duž Jadrana. Dnevne temperature u petak neće se bitnije menjati, dok se u subotu očekuje osetno hladnije vreme u istočnim delovima regiona.

„U subotu će maksimumi biti od samo oko osam stepeni na istoku do oko 16 stepeni na zapadu regiona“, istakao je Čubrilo.

Drugog dana vikenda, nakon veoma hladnog jutra, tokom dana biće više sunčanih intervala, ali će se zadržati sveže vreme.

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Kiša oko 20. oktobra, a zatim sledi otopljenje

Početkom naredne nedelje moglo bi da dođe do postepene promene vremenskih prilika, ali će se hladniji period još zadržati. Slaba kiša moguća je oko 20. oktobra na severu regiona, dok bi tokom narednih dan ili dva nešto konkretnije padavine mogle da zahvate južne predele.

Do 23. oktobra dnevne temperature uglavnom će se kretati između 13 i 18 stepeni Celzijusa.

Ipak, prema prognozi Marka Čubrila, nakon tog datuma postoji mogućnost značajnije promene sinoptičke situacije nad Evropom i Atlantikom, koja bi našem području mogla da donese stabilnije i toplije vreme.

„Od oko 24. oktobra deluje da ulazimo u duži period pozitivnog NAO stanja, koje nam u hladnijem delu godine donosi uglavnom suvo i relativno toplo vreme“, naveo je Čubrilo.

Kako je objasnio, u takvoj situaciji serija snažnih ciklona premeštala bi se preko severozapadne Evrope, dok bi nad našim delom kontinenta jačao anticiklon. Posledica bi bilo uspostavljanje strujanja relativno toplog vazduha.

Takav vremenski obrazac karakterističan je za blage zime, a mogao bi da obeleži i deo druge polovine oktobra.

„Kako je jesen negde na svojoj sredini, ovakva situacija doneće nam period uglavnom suvog i relativno toplog vremena, uz hladne noći i dnevne maksimume od 16 do 20 stepeni Celzijusa“, istakao je meteorolog.

Prema trenutno raspoloživim podacima, Srbiju, dakle, očekuje još oko deset dana relativno hladnog vremena, nakon čega bi moglo da usledi otopljenje.

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