Društvo

SNEG ZABELEO USRED OKTOBRA: Zabeležen nestvaran prizor u Srbiji (VIDEO)

В.Н.

14. 10. 2026. u 14:06

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PRVI sneg doneo je nestvarne scene usred oktobra na Brezovici i najvećem skijaškom centru na KiM.

СНЕГ ЗАБЕЛЕО УСРЕД ОКТОБРА: Забележен нестваран призор у Србији (ВИДЕО)

Foto: Printsrkin Instagram brezovicainfo.official

Stranica "Brezovica Info" objavila je na Instagramu nestvaran snimak na kom se od neverovatne beline i vejavice bukvalno ne vidi prst pred nosem.

Snežni nanosi su toliko veliki da su već potpuno prekrili puteve, drveće i kuće, stvarajući pravu zimsku bajku koja je zapalila društvene mreže.

- Brezovica je prekrivena sa 5 centimetara svežeg snega, donoseći prelepu zimsku atmosferu na planinu i budeći veliku nadu za predstojeću ski-sezonu - navodi se na Instagramu.

(Telegraf.rs)

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