Društvo

RHMZ UPOZORAVA NA OPASNU POJAVU U NAREDNIM SATIMA: Evo kakvo nas vreme očekuje tokom dana

В.Н.

12. 10. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U NAREDNA dva do tri sata na zapadu i jugozapadu mestimično magla koja će smanjivati vidljivost na 300 do 500 m.

РХМЗ УПОЗОРАВА НА ОПАСНУ ПОЈАВУ У НАРЕДНИМ САТИМА: Ево какво нас време очекује током дана

Foto: Unsplash/Ries Bosch ries_bosch

Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo.

U prvom delu dana u većem delu zemlje sa sunčanim intervalima, a posle podne pretežno oblačno, na istoku i jugoistoku Srbije ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 °C.

Od utorka do kraja tekuće sedmice (13-18.10.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, samo će u utorak (13.10.) na istoku i jugu Srbije biti oblačno, ponegde s kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se i u petak (16.10.), uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

Zadržaće se hladnije vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 20 °S, a u utorak na jugu i jugoistoku Srbije od 10 do 12 °S.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao
Panorama

0 0

Dok drugi rade, on čita knjige: I to mu je posao

ZAMISLITE radni dan u kom se, umesto jednolične buke mašina ili tišine koju prekida samo šuštanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci romana, istorijske priče i glas čoveka čiji je posao da drugima čita naglas.

11. 10. 2026. u 17:02 >> 17:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MENJA SE ZDRAVSTVENI SISTEM SRBIJE: Jedna promena olakšaće život hiljadama pacijenata
Društvo

0 3

MENJA SE ZDRAVSTVENI SISTEM SRBIJE: Jedna promena olakšaće život hiljadama pacijenata

VELIKA novina u zdravstvenom sistemu Srbije mogla bi da olakša život hiljadama pacijenata! Pregledi na daljinu sada postaju deo organizovane zdravstvene zaštite, pa građani iz pojedinih delova zemlje mogu da dobiju konsultaciju sa specijalistima iz Beograda bez dugotrajnog putovanja do velikih zdravstvenih centara. Pilot-projekat već obuhvata Braničevski okrug, a planirano je njegovo proširenje na celu Srbiju.

11. 10. 2026. u 12:15

Politika
Tenis
Fudbal
Molimo samo jedno: Oglasio se Baretov bend Majke

"Molimo samo jedno": Oglasio se Baretov bend "Majke"