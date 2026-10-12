RHMZ UPOZORAVA NA OPASNU POJAVU U NAREDNIM SATIMA: Evo kakvo nas vreme očekuje tokom dana
U NAREDNA dva do tri sata na zapadu i jugozapadu mestimično magla koja će smanjivati vidljivost na 300 do 500 m.
Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo.
U prvom delu dana u većem delu zemlje sa sunčanim intervalima, a posle podne pretežno oblačno, na istoku i jugoistoku Srbije ponegde i sa kišom. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 °C.
Od utorka do kraja tekuće sedmice (13-18.10.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, samo će u utorak (13.10.) na istoku i jugu Srbije biti oblačno, ponegde s kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom.
Lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se i u petak (16.10.), uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.
Zadržaće se hladnije vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 20 °S, a u utorak na jugu i jugoistoku Srbije od 10 do 12 °S.
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