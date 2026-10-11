MENJA SE ZDRAVSTVENI SISTEM SRBIJE: Jedna promena olakšaće život hiljadama pacijenata

VELIKA novina u zdravstvenom sistemu Srbije mogla bi da olakša život hiljadama pacijenata! Pregledi na daljinu sada postaju deo organizovane zdravstvene zaštite, pa građani iz pojedinih delova zemlje mogu da dobiju konsultaciju sa specijalistima iz Beograda bez dugotrajnog putovanja do velikih zdravstvenih centara. Pilot-projekat već obuhvata Braničevski okrug, a planirano je njegovo proširenje na celu Srbiju.

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Državna sekretarka u tehničkom mandatu u Ministarstvu zdravlja Ivana Stašević Karličić objasnila je da će se korišćenjem video-poziva, mobilnih aplikacija i savremenih digitalnih tehnologija zdravstvene usluge približiti građanima, naročito onima koji žive u udaljenim mestima ili imaju poteškoće sa kretanjem.

– Ne želimo da tehnologija zameni čoveka, ali želimo da ona približi čoveka zdravstvenom sistemu i sistem čoveku – poručila je Stašević Karličić za RTS.

Specijalista iz Beograda, a pacijent u svom domu zdravlja

U prvoj fazi projekta povezane su dve velike zdravstvene ustanove iz Beograda sa domovima zdravlja i opštim bolnicama na teritoriji Braničevskog okruga.

Reč je o Klinici za dermatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije i Institutu za mentalno zdravlje, čiji će lekari obavljati specijalističke konsultacije sa pacijentima putem telemedicine.

To praktično znači da građanin neće morati da putuje u Beograd samo da bi obavio odgovarajuću konsultaciju sa specijalistom. Njegov izabrani lekar procenjivaće zdravstvene potrebe i upućivati ga na unapred zakazan telemedicinski pregled.

– Audio i video veza na daljinu između lekara i pacijenta, kao i između lekara međusobno, dozvoliće stručne konsultacije bez odlaska u velike centre, kao i usluge zdravstvene zaštite svakom čoveku – objasnila je Stašević Karličić.

Građani ovih mesta prvi koriste novu uslugu

Za sada je mogućnost telemedicinskih konsultacija sa specijalistima psihijatrije i dermatologije namenjena prvenstveno stanovnicima Braničevskog okruga.

Posebno opremljene ambulante omogućene su u domovima zdravlja u Malom Crniću, Velikom Gradištu, Žagubici, Kučevu, Žabarima, Golupcu i Petrovcu na Mlavi.

Prema informacijama objavljenim na portalu eZdravlje, među ustanovama čiji izabrani lekari mogu da upućuju pacijente na ove konsultacije nalaze se i domovi zdravlja u Požarevcu i Obrenovcu.

Pacijenti u uključenim ustanovama mogu da ostvare kontakt sa lekarima specijalistima putem posebno pripremljenih ambulanti, dok je za zakazane konsultacije predviđen i pristup preko portala eZdravlje.

Kako da zakažete i obavite pregled preko interneta?

Za korišćenje digitalnih zdravstvenih usluga predviđen je portal eZdravlje, kojem građani mogu pristupiti putem internet pregledača ili mobilne aplikacije.

Preporučeni način pristupa jeste prijava putem eID naloga, odnosno elektronskog identiteta koji se koristi za usluge eUprave.

Za ovaj način prijave potrebna je aplikacija ConsentID ili kvalifikovani elektronski sertifikat, a korisnicima je omogućen pregled zakazanih termina i pristup elektronskom zdravstvenom kartonu.

Za već zakazanu video-konsultaciju postoji i mogućnost direktnog pristupa bez prijave na korisnički nalog. U tom slučaju potrebno je izabrati opciju "Pristupi video konsultaciji" i uneti tražene podatke sa zdravstvene kartice, uključujući JMBG, LBO i BZK, kao i izabrati odgovarajuću ustanovu i lekara.

Važno je da pacijent prethodno ima zakazan termin. Sam pristup portalu ne znači da je moguće bez upućivanja izabranog lekara odmah dobiti pregled kod bilo kog specijaliste.

Sledeći korak - pregledi iz sopstvenog doma

Kako je najavila Stašević Karličić, cilj je da se zdravstvene konsultacije na daljinu postepeno prošire i na druge delove Srbije.

Prva faza podrazumeva povezivanje pacijenata sa specijalistima iz prostorija domova zdravlja, dok se u narednoj fazi planira šira primena pregleda iz kućnih uslova.

Posebno je naglasila da se prilikom ovakve komunikacije mora voditi računa o bezbednosti zdravstvenih podataka, kao i o očuvanju kvaliteta medicinskih usluga.

Plan je da se u narednim mesecima telemedicina proširi na susedne okruge, a potom i na zdravstvene ustanove širom Srbije.

Uvođenje ovakvih konsultacija trebalo bi da bude posebno značajno za starije osobe, pacijente sa smanjenom pokretljivošću i stanovnike udaljenih mesta, kojima odlazak kod specijaliste često predstavlja ozbiljan organizacioni problem.

Telemedicina, međutim, ne zamenjuje svaki pregled uživo, već predstavlja dodatnu mogućnost za pružanje zdravstvenih usluga kada medicinske okolnosti to dozvoljavaju.

(RTS)