SVE NA JEDNOM MESTU ZA PENZIONERE: Evo šta Novi Sad uskoro sprema za starije sugrađane
SAJAM za penzionere biće održan 17. i 18. oktobra 2026. godine u Auli Novosadskog sajma. Manifestacija će okupiti brojne kompanije, udruženja i institucije čiji su proizvodi, usluge i programi namenjeni najstarijim sugrađanima.
Prema rečima predsednice Udruženja penzionera Novog Sada Milene Žarković, Sajam će oba dana biti otvoren od 10 do 17 časova, a ulaz je besplatan za sve posetioce. Svečano otvaranje zakazano je za subotu, 17. oktobar, u 13 sati.
Manifestacija je namenjena penzionerima i starijim sugrađanima, ali i njihovim porodicama, pružajući priliku da se na jednom mestu upoznaju sa proizvodima, uslugama i informacijama koje mogu doprineti kvalitetnijem, zdravijem i aktivnijem životu.
Posetioce očekuju sadržaji iz oblasti zdravlja i preventive, ishrane, rekreacije, nege, putovanja i slobodnog vremena, kao i mogućnosti za druženje, edukaciju i upoznavanje sa ponudom izlagača namenjenom starijoj populaciji.
Sajam za penzionere predstavlja i mesto susreta i razmene iskustava, sa ciljem promocije aktivnog starenja, zdravih životnih navika i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
– Posetioce očekuju sadržaji posvećeni zdravlju, kvalitetnijem i aktivnijem životu, edukaciji, druženju i zabavi. Na štandovima izlagača biće predstavljeni brojni medicinski, farmakološki, prehrambeni i drugi proizvodi namenjeni starijim osobama, dok će kroz prateći program biti obrađene teme kao što su zdrava ishrana, rekreacija, edukacija, volontiranje, stvaralaštvo, osiguranje, finansije i pravna zaštita – kazala je Žarkovićeva.
Besplatan preventivni pregled
Dom zdravlja „Novi Sad“, u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, od avgusta 2026. godine realizuje projekat „Život sa demencijom“. Projekat kroz psihoedukativna predavanja ima za cilj da informiše i edukuje građane, porodice i profesionalce koji dolaze u kontakt sa osobama obolelim od demencije, kao i da doprinese pravovremenom prepoznavanju bolesti i unapređenju komunikacije i odnosa prema obolelima. Posetioci će na Sajmu moći da prekontrolišu visinu krvnog pritiska, visinu šećera u krvi, i to besplatno.
Poseban deo programa po njenim rečima biće posvećen temi demencije i značaju pravovremenog prepoznavanja i adekvatnog odnosa prema osobama koje žive sa ovim oboljenjem.
Posetioce očekuju sadržaji iz oblasti zdravlja i preventive, ishrane, rekreacije, nege, putovanja i slobodnog vremena.
Pored edukativnih sadržaja, najstarije posetioce na Sajmu očekuju zabava, brojna iznenađenja i vredne nagrade, kao i prilika za druženje i upoznavanje sa sadržajima koji mogu doprineti kvalitetnijem i aktivnijem životu.
Sajam organizuje SNAR grupa, a partner je Udruženje penzionera Grada Novog Sada, dok su generalni sponzori sajma Banka Poštanska štedionica, Dunav osiguranje i mlekara „Granice”.
(Dnevnik)
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