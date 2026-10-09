STAVLJENA TAČKA NA SVE SPEKULACIJE: Potvrđeno da je birački spisak uredan i precizan

NA zahtev Komisije za reviziju, verifikaciju, kontrolu tačnosti i ažuriranje biračkog spiska, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavila je digitalnu platformu za sistematizovanu analizu, kontrolu i ocenu kvaliteta podataka Jedinstvenog biračkog spiska.

Foto: D. Milovanović

Na jednom mestu objedinjeni su podaci iz Jedinstvenog biračkog spiska i relevantnih izvornih evidencija i omogućeno je pouzdano poređenje podataka, efikasnija provera njihove tačnosti i sistematičan uvid u eventualna odstupanja.

Platforma omogućava poređenje podataka iz Jedinstvenog biračkog spiska sa evidencijom prebivališta Ministarstva unutrašnjih poslova i matičnim knjigama rođenih i umrlih Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kako na nivou svake opštine, tako i na nivou Republike Srbije.

Rezultati analize, urađene sa presekom na 1. septembar 2026. godine, pokazali su da se podaci Jedinstvenog biračkog spiska i liste formirane na osnovu izvornih evidencija poklapaju najmanje 98 odsto. Za preostalih oko dva odsto podataka platforma pruža smernice Komisiji i resornim ministarstvima na koji način da se izvrše dodatne provere i usaglašavanje podataka. Očekuje se da će, nakon sprovedenih provera i postupanja nadležnih institucija, stepen usklađenosti biti veći od 99 odsto.

Razvoj platforme odvijao se u saradnji sa Komisijom i primenu metodologije koju je ona utvrdila.

Važno je naglasiti da je tokom leta realizovan pilot-projekat na teritoriji gradske opštine Sevojno u Užicu, koju je Komisija odredila za početnu analizu. Rezultati su pokazali da je samo 1,75% podataka bilo neusaglašeno, dok je dodatnom analizom i proverom utvrđeno da je na današnji dan odstupanje svedeno na svega jednog (1) birača. Na osnovu ovog pilot-projekta, stečenog iskustva i razvijena tehnička rešenja primenjeni su na analizu celokupnog Jedinstvenog biračkog spiska Republike Srbije.

Jedna od ključnih prednosti platforme jeste mogućnost da se za svaku opštinu, jednim klikom, dobije pregled isključivo neusklađenih podataka između Jedinstvenog biračkog spiska i liste formirane na osnovu izvornih evidencija. Ovim je po prvi put obezbeđen jedinstven tehnički sistem koji omogućava sistematizovano poređenje Jedinstvenog biračkog spiska sa izvornim evidencijama na nivou cele Republike Srbije.