VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Jelena Živadinović Jaćović, kao sudija pojedinac, u parnici tužioca Miloša Parandilovića iz Beograda, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih NID kompanija Novosti ad Beograd, izdavač elektronskog medija Novosti.rs i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Mirko Mrkić advokat iz Beograda, radi naknade štete vrednost predmeta spora 70.000 dinara, nakon održane usmene i javne rasprave, zaključene dana 08.06.2026. godine, doneo je

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PRESUDU

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Miloša Parandilovića iz Beograda, pa se OBAVEZUJU prvotuženi NID kompanija Novosti ad Beograd, izdavač elektronskog medija Novosti.rs i drugotižana Andrijana Nešić iz Beograda, glavni urednik elektronskog medija Novosti.rs, da tužioci na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, usled objavljivanja teksta dana 29.07.2025. godine pod naslovom ”DA TE NESRETNIČE NEŠTO INFORMIŠEM... JANjUŠEVIĆ ODGOVORIO PARANDILOVIĆU”, solidarno isplate iznos od 60.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.06.2026. godine, kao dana presuđenja, pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.



ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Miloša Parandilovića iz Beograda, kojim je tražio da se obavežu prvotuženi NID kompanija Novosti ad Beograd, izdavač elektronskog medija Novosti.rs i drugotižana Andrijana Nešić iz Beograda, glavni urednik elektronskog medija Novosti.rs, da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, usled objavljivanja teksta dana 29.07.2025. godine pod naslovom ”DA TE NESRETNIČE NEŠTO INFORMIŠEM... JANjUŠEVIĆ ODGOVORIO PARANDILOVIĆU”, solidarno isplate iznos preko dosuđenog iznosa u stavu prvom izreke presude od 60.000 dinara, a do traženog iznosa od 70.000 dinara, odnosno za iznos od još 10.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 08.06.2026. godine, kao dana presuđenja pa do isplate KAO NEOSNOVAN.

USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Miloša Parandilovića iz Beograda, pa se obavezuje drugotužena Andrijana Nešić, kao glavni urednik elektronskog medija Novosti.rs da objavi uvod i izreku ove presude, bez komentara i bez odlaganja, o svom trošku, a najkasnije narednog dana od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja.

OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu na ime naknade troškove parničnog postupka solidarno isplate iznos od 45.400 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presude pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.