SAN IM SE OSTVARIO: Mališani sa Kosova i Metohije prvi put leteli avionom (FOTO)

ER SRBIJA organizovala je danas posebna let za 15 učenica i učenika osnovnih škola sa Kosova i Metohije povodom Dečije nedelje.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Osnovci iz škola ''Sveti Sava" i ''Branko Radičević'' u Kosovskoj Mitrovici danas su prvo stigli u Niš, odakle su letom Er Srbije otputovali u Beograd, gde su ih na aerodromu ''Nikola Tesla" dočekali predstavnici avio-kompanije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Centra inkluzivna Srbija.

Oni su imali priliku da se upoznaju sa posadom, čuju nešto o obuci kabinske posade, postavljaju pitanja i obiđu parkirani avion.

Viša menadžerka za marketing i putničko iskustvo Er Srbije, Bojana Knežević, rekla je da je kompaniji veliko zadovoljstvo što je bila domaćin deci sa KiM i njihovim nastavnicima.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Događaj je organizovan u okviru Dečije nedelje, kada bi fokus, kako je navela, trebalo da bude na deci i tome da im se omogući da sanjaju velike snove.

Kneževićeva je istakla da je Er Srbija, kao nacionalni avioprevoznik, posvećena projektima društvene odgovornosti, inkluzije i stvaranja jednakih prilika za sve, i da im je bio cilj da onima koji nikada nisu leteli omoguće to iskustvo, pa su u dogovoru sa Centrom inkluzivna Srbija prepoznali da su to deca sa Kosova i Metohije.

- Prvi let je iskustvo koje se pamti celog života i ponosni smo što smo, u partnerstvu sa Centrom inkluzivna Srbija, bili deo jednog tako važnog trenutka. Verujemo da upravo ovakve inicijative doprinose stvaranju društva u kojem svako dete ima priliku da stiče nova iskustva, razvija svoja interesovanja i veruje da su veliki snovi dostižni. Ako smo danas u nekome od njih probudili želju da putuje, istražuje svet ili jednog dana postane deo sveta avijacije, smatramo da smo ostvarili svoj cilj - izjavila je Kneževićeva.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Aktivnost je deo šire saradnje Er Srbije i Centra inkluzivna Srbija, uspostavljene kroz likovni konkurs ''Inkluzivna Srbija" čiji su učesnici i mališani sa KiM.

Predstavnica Centra inkluzivna Srbija, Teodora Kilibarda, kazala je da su u partnerstvu sa Er Srbijom ostvarili san petnaestoro dece koja su danas prvi put letela avionom.

Predstavnica Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Gordana Ađančić, zahvalila je Er Srbiji, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Centru inkluzivna Srbija na saradnji i pozvala sve društveno odgovorne kompanije koje žele da pomognu da naši najmlađi dožive nešto novo.

- Leteći sa njima, osetila i videla njihovu radost u očima, i videla da su, makar na trenutak, zaboravili prostor i specifičnu situaciju iz koje dolaze. I s tim u vezi, zahvaljujem celokupnoj posadi na osmesima koje su dali mališanima iz Kosovske Mitrovice, ovaj put - rekla je Ađančićeva.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Ona je navela da nada da će neko od dece, inspirisan današnjim danom, rešiti da se bavi pozivom pilotiranja i da će Kancelarija i u budućim periodima voditi računa o svoj deci, kako bi izrasli u srećne i zdrave ljude.

Kapetan Er Srbije, Đorđe Đorđević, koji je upravljao ovim letom, rekao je da je posadi bilo izuzetno drago da, kao nacionalni avioprevoznik, budu deo tog dana i omoguće deci da osete šta je letenje.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

"Kad porastem, biću pilot"

- Prvi let avionom je ono što se zapravo pamti, ostaje uvek u sećanju, i ako je taj prvi let opredelio nekog od njih da u budućnosti budu deo našeg tima, biće nam još više drago - rekao je kapetan.

Neki od učenika podelili su utiske sa svog prvog leta. Učenica Milica Marić bila je puna utisaka o kabinskoj posadi.

- Na letu mi je bilo prelepo, zabeležila sam dosta uspomena i želela bih da postanem stjuardesa. Imala sam lepršanje u stomaku kad je avion uzletao - rekla je ona za Tanjug.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Učenik Vuk Topličević rekao je da je imao neobičan osećaj u stomaku prilikom uzletanja.

- Mi smo bili u jednom velikom avionu. Kada smo uzleteli, malo zbog turbulencija smo imali nekakvo presecanje u stomaku, i bilo nam je jako lepo. Želeo bih da budem pilot zbog raznih putovanja i pređene kilometraže - rekao je on.

Učenik Strahinja Stević najbolje se osećao dok je avion poletao, kako kaže, poput ljuljanja na ljuljasci.

- Video sam kroz prozor aviona celu Srbiju. Beograd i Niš su se baš dobro videli, videli smo sve zgrade - rekao je Strahinja.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Učenik Luka Salović rekao je da je osetio malo straha pre poletanja, ali da je posle sve bilo super.

- Bilo mi je prelepo, hteo bih da zahvalim Er Srbiji koja nam je to omogućila, kao i Kancelariji za Kosovo i Metohiju i našim nastavnicama, koje su baš nas izabrale za ovo. Kad porastem zelim da budem pilot - rekao je on.

Učenica Dunja Antić imala je priliku da tokom leta sedi do prozora i uživa u pogledu.

- Let je bio predivan. Ovde je sve neobično i veliko, baš mi se sviđa. Oduševljena sam svim ovim avionima - rekla je Dunja.

(Tanjug)