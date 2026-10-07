SAN IM SE OSTVARIO: Mališani sa Kosova i Metohije prvi put leteli avionom (FOTO)
ER SRBIJA organizovala je danas posebna let za 15 učenica i učenika osnovnih škola sa Kosova i Metohije povodom Dečije nedelje.
Osnovci iz škola ''Sveti Sava" i ''Branko Radičević'' u Kosovskoj Mitrovici danas su prvo stigli u Niš, odakle su letom Er Srbije otputovali u Beograd, gde su ih na aerodromu ''Nikola Tesla" dočekali predstavnici avio-kompanije, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Centra inkluzivna Srbija.
Oni su imali priliku da se upoznaju sa posadom, čuju nešto o obuci kabinske posade, postavljaju pitanja i obiđu parkirani avion.
Viša menadžerka za marketing i putničko iskustvo Er Srbije, Bojana Knežević, rekla je da je kompaniji veliko zadovoljstvo što je bila domaćin deci sa KiM i njihovim nastavnicima.
Događaj je organizovan u okviru Dečije nedelje, kada bi fokus, kako je navela, trebalo da bude na deci i tome da im se omogući da sanjaju velike snove.
Kneževićeva je istakla da je Er Srbija, kao nacionalni avioprevoznik, posvećena projektima društvene odgovornosti, inkluzije i stvaranja jednakih prilika za sve, i da im je bio cilj da onima koji nikada nisu leteli omoguće to iskustvo, pa su u dogovoru sa Centrom inkluzivna Srbija prepoznali da su to deca sa Kosova i Metohije.
- Prvi let je iskustvo koje se pamti celog života i ponosni smo što smo, u partnerstvu sa Centrom inkluzivna Srbija, bili deo jednog tako važnog trenutka. Verujemo da upravo ovakve inicijative doprinose stvaranju društva u kojem svako dete ima priliku da stiče nova iskustva, razvija svoja interesovanja i veruje da su veliki snovi dostižni. Ako smo danas u nekome od njih probudili želju da putuje, istražuje svet ili jednog dana postane deo sveta avijacije, smatramo da smo ostvarili svoj cilj - izjavila je Kneževićeva.
Aktivnost je deo šire saradnje Er Srbije i Centra inkluzivna Srbija, uspostavljene kroz likovni konkurs ''Inkluzivna Srbija" čiji su učesnici i mališani sa KiM.
Predstavnica Centra inkluzivna Srbija, Teodora Kilibarda, kazala je da su u partnerstvu sa Er Srbijom ostvarili san petnaestoro dece koja su danas prvi put letela avionom.
Predstavnica Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Gordana Ađančić, zahvalila je Er Srbiji, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Centru inkluzivna Srbija na saradnji i pozvala sve društveno odgovorne kompanije koje žele da pomognu da naši najmlađi dožive nešto novo.
- Leteći sa njima, osetila i videla njihovu radost u očima, i videla da su, makar na trenutak, zaboravili prostor i specifičnu situaciju iz koje dolaze. I s tim u vezi, zahvaljujem celokupnoj posadi na osmesima koje su dali mališanima iz Kosovske Mitrovice, ovaj put - rekla je Ađančićeva.
Ona je navela da nada da će neko od dece, inspirisan današnjim danom, rešiti da se bavi pozivom pilotiranja i da će Kancelarija i u budućim periodima voditi računa o svoj deci, kako bi izrasli u srećne i zdrave ljude.
Kapetan Er Srbije, Đorđe Đorđević, koji je upravljao ovim letom, rekao je da je posadi bilo izuzetno drago da, kao nacionalni avioprevoznik, budu deo tog dana i omoguće deci da osete šta je letenje.
"Kad porastem, biću pilot"
- Prvi let avionom je ono što se zapravo pamti, ostaje uvek u sećanju, i ako je taj prvi let opredelio nekog od njih da u budućnosti budu deo našeg tima, biće nam još više drago - rekao je kapetan.
Neki od učenika podelili su utiske sa svog prvog leta. Učenica Milica Marić bila je puna utisaka o kabinskoj posadi.
- Na letu mi je bilo prelepo, zabeležila sam dosta uspomena i želela bih da postanem stjuardesa. Imala sam lepršanje u stomaku kad je avion uzletao - rekla je ona za Tanjug.
Učenik Vuk Topličević rekao je da je imao neobičan osećaj u stomaku prilikom uzletanja.
- Mi smo bili u jednom velikom avionu. Kada smo uzleteli, malo zbog turbulencija smo imali nekakvo presecanje u stomaku, i bilo nam je jako lepo. Želeo bih da budem pilot zbog raznih putovanja i pređene kilometraže - rekao je on.
Učenik Strahinja Stević najbolje se osećao dok je avion poletao, kako kaže, poput ljuljanja na ljuljasci.
- Video sam kroz prozor aviona celu Srbiju. Beograd i Niš su se baš dobro videli, videli smo sve zgrade - rekao je Strahinja.
Učenik Luka Salović rekao je da je osetio malo straha pre poletanja, ali da je posle sve bilo super.
- Bilo mi je prelepo, hteo bih da zahvalim Er Srbiji koja nam je to omogućila, kao i Kancelariji za Kosovo i Metohiju i našim nastavnicama, koje su baš nas izabrale za ovo. Kad porastem zelim da budem pilot - rekao je on.
Učenica Dunja Antić imala je priliku da tokom leta sedi do prozora i uživa u pogledu.
- Let je bio predivan. Ovde je sve neobično i veliko, baš mi se sviđa. Oduševljena sam svim ovim avionima - rekla je Dunja.
(Tanjug)
Preporučujemo
Kako je Iljušin vlade Rusije sleteo u Nemačkoj uprkos zabrani
29. 09. 2026. u 22:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)