SA "STRELOM" BESPLATNO DO BEOGRADA“

SVAKI dan počinje nekim putem, do škole, do posla, do lekara, do grada. A kada je taj put besplatan, menja se i način na koji ljudi razmišljaju o kretanju. U Staroj Pazovi javni autobuski prevoz za građane više nije pitanje troška, već dostupnosti.

Foto: Masonari Jošida

Predsednik Opštine Stara Pazova Đorđe Radinović ističe da je ideja lokalne samouprave bila da reši javni prevoz.

- Zaista mi imamo deset mesnih zajednica, tri srednje škole u Staroj Pazovi. Pre svega učenici putuju, penzioneri, i drugi građani. Sve institucije lokalne su u Staroj Pazovi, tako da ogromna potreba građana da svakodnevno dolaze u Staru Pazovu - rekao je.

Foto: Masonari Jošida

Rukovodilac u autoprevozniku "Strela Obrenovac" Tomislav Knežević ukazuje da organizaciju prevoza na opštini Stara Pazova, čini mreža linija ,odnosno osam gradskih i prigradskih linija.

- Na tim linijama je dnevno angažovano najmanje devet vozila na radu, od kojih je jedno minibus vozilo, a preostala vozila su solo gradski autobusi, raspoređeni prema zahtevu koji je uputila opština - izjavio je on.

Dakle, iza svake autobuske linije nalazi se drugačija životna priča. Za nekoga to je put do posla, za drugoga odlazak na fakultet, za trećeg mogućnost da lakše završi svakodnevne obaveze. Zajedničko im je jedno, mogućnost da se kreću jednostavnije i bez troška karte.

Radinović napominje da sa „Lastom“ prevoza gotovo da nije bilo.

- I onda smo se odlučili da je najpametnije da uradimo javno-privatno partnerstvo i da uvedemo javni prevoz, lokalni javni prevoz na teritoriji naše opštine za naše građane. Kad smo sve sabrali, shvatili smo da bi trebalo i da bi bilo jako korisno i lepo da učenicima obezbedimlo redovan i pouzdan prevoz.Mi smo prevoz već plaćali kod „Laste“, ali nije ga bilo. Mi imamo odluku da svim učenicima koji idu u srednju školu plaćamo prevoz. Srednje škole u Staroj Pazovi su: ekonomska, gimnazija i tehnička. I pre uvođenja ovog potpuno besplatnog prevoza, opština je donirala za prevoz tim učenicima. I penzionere smo isto imali besplatan prevoz. Kada smo sve to sabrali, nama je najjednostavnije,i u stvari najbolje da se svi građani voze džabe.

Novim ugovorom preuzetesu i značajno veće odgovornosti i obaveze prema samom naručiocu posla i putnicima u opštini Stara Pazova.

Tomislav Knežević kaže da je „Strela“ ovde locirala i veći broj rezernih vozila.

- Tako da u svakom momentu ukoliko dođe do poremećaja na bilo kojoj trasi ili linije, ako dođe do nekog iskakanja, angažuju se rezerna vozila. Shodno tome u prethodnom periodu imamo realizaciju veću od 99,5 odsto od planiranog.

Da bi jedan ovakav sistem svakodnevno funkcionisao, iza njega mora da postoji ozbiljna organizacija. Besplatan prevoz, rezultat je saradnje opštine Stara Pazova i prevoznika AP Strela Obrenovac.

- Mi na našoj teritoriji imamo oko 75.000 građana. Verujem da bar polovina koristi javni prevoz.Tačno se zna koliko je učenika, penzionera i drugih građana koji koriste besplatan prevoz. Pre svega to je još početak. To traje nekoliko meseci i treba vremena da se građani naviknu. Mi sada imamo recimo iz mesnh zajednica: Surduk, Belegiš, Stari, Novi Banovci, Nova pazova, po 14-15 polazaka u toku dana. Dakle, polazaka ka centru Stare pazove i odlazaka iz Stare pazove u ta mesta. Građani, primer Surduka, koji je jedna od najudaljenijih mesnih zajednica naše opštine, na 45-50 minuta imaju prevoz. - objašnjava Radinović i dodaje:

- Znači, kad građani imaju nekakvu obavezu u Staroj Pazovi, u institucijama raznoraznim, PIO fondu, Sudu, MUP-u i tako dalje, imaju mogućnost da od 8 sati ujutri imaje autobus da dođu do Stare Pazove. U 9 sati već imaju autobus nazad i dovoljno vremena da obave svoj posao.

Foto: Masonari Jošida

Tomislav Knežević napominje da kolege vozači, kažu da se u prethodnom periodu, odnosno do uvođenja besplatnog prevoza, značajno povećao broj putnika na svim linijama.

- U vršnom opterećenju, jutarnjem i podnevnom, značajan broj putnika koristi prevoz kao i tokom celog dana.

Stara Pazova nije izolovana sredina. Velike broj njenih stanovnika svakodnevno je povezan sa Beogradom. Zbog posla, obrazovanja, zdravstva, administrativnih i drugih potreba. Zato autobus nije samo prevozno sredstvo. On je veza između mesta u kojem ljudi žive i mesta u kojem završavaju deo svojih svakodnevnih obaveza.

- Ono što je važno reći je da imamo gradsku liniju po Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i Podunavlju, kako ga mi zovemo, a to je linija od Surduka do Novog Balavca. To su pet mestnih zajedica koje se nalaze uz obalu Dunavu.Takođe, Stara Pazova ima gradski prevoz po gradu, koji završava na železničkoj stanici. Nova Pazova isto tako ima svoj gradski prevoz, isto završava na železničkoj stanici. Jer je velika frekvencija građana prema Beogradu vozom. Ka Beogradu i ka Novom Sadu. Tako da smo napravili te linije koje su jako važne, koje završavaju na železnički stanici. Isto tako imamo od svakog mesta, Golubinaca, Vojke, Krnješevaca, kao sam rekao, Surduka, imamo po najmanje 12 linija u toku dana do centra, do Stare Pazove. Korisnici besplatnog javnog prevoza uvideli su velike benefite u redovnosti i u kvalitetu vozila, tako da sve veći broj putnika koristi vozila u javnom prevozu - smatra Radinović.

Da bi prevoz bio dostupan građanima, potrebno je da bude i pouzdan. Iza svakog polazka stoje vozač, vozilo, državanje, planiranje trase i organizacija kompletnog sistema.

- Mi imamo jednu, kako bih rekao, sreću da nam se linije spajaju sa GSP-om kod Batajničkog aerodroma. Prosto se spajaju linije i onda, evo, autobus i jednog drugog pravca nema gde da okrenu, kako bih rekao, između Batajnice i Stare Pazove. I tu imamo idealnu mogućnost da građani presedaju u gradski prevoz koji je isto besplatan. Faktički iz prevoza Stare, Nove Pazove ili Banovaca mogu da dođu do Batajničkog aerodroma i da presadaju u gradski prevoz koji je isto tako besplatan. Problem je što nema prevoza iz svih mesta. Moramo to da vidimo kako da rešimo. Jednostavno, kažem, ne možemo da utičemo na međugradski prevoz. Mi možemo jedno da regulišemo prevoz na teritoriji naše opštine. I mi smo se potrudili da to i napravimo,odnosno što bolji javni prevoz koji je besplatan. Ljudi su izuzetno zadovoljni, građani pozdravljuju ovaj model, pogotovo što je besplatan i što je tačan. prevoz sa 12, 13 novih autobusa, potpuno novih, sa klimom, sa grejanjem. Tako da su ljudi izuzetno zadovoljni. Mislim da je ovo pun pogodak i da je ovo jedna velika usluga lokalne samouprave prema svojim građanima - veli Radinović.

Tomislav Knežević naglašava da je izuzetno važna saradnje sa lokalnom samoupravom, naročito u uslovima kada svako ispunjava svoje ugovorne obaveze, ta saradnja je svakako lakša i jednostavnija.

- Efekat besplatnog prevoza nije samo u novcu koje ostaje u kućnom budžetu, on se vidi i u tome koliko je ljudima jednostavno da odu tamo gde treba da budu. Kada je prevoz dostupan, mogućnosti kretanja postaju šire, a sa njime i mogućnosti za rad, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, kontakte sa porodicom i svakodnevni život. Znači, jednostavnije je i đacima, sada je krenula i škola. To znači i ljudima koji idu na posao. Kako je bilo ranije, ovo je sada neuporedivo bolje.

Jedan autobus može imati mnogo putanja, do posla, do škole, do porodice, do Beograda, do sakog mesta na koje treba stići. Besplatan prevoz nije samo vožnja od tačke A do tačke B. To je mogućnost da se ljudi lakše kreću, da budu povezani i da svakodnevni život bude dostupniji.

- Najveća je vrednost da građani budu zadovoljni. Nekada su bili potpuno onemogućeni da dođu u Staru Pazovu. Kažem da je bio jako loš prevoz. Dugo smo mi to pripremali, pre svega su to ozbiljna sredstva koja opština mora da izvaja svog budžeta, ali važno je da su građani zadovoljni, važno je da prevoza ima, važno je da smanjujemo broj automobila u centru Stare Pazove. Ali ova mogućnost, kako sam malo pre rekao, to je velik dobitak i za građane i za nas. da čovek može iz od tih određenih mesta, odnosno mesta na mesnih zajedica naše opštine, da dođe autobusom, da se vrati, da ima stalne linije, da nema dugo čekanja. Vidim, primećujem, ja sam pratio to. I kad je bio loš preoz, krenem ujutru, pogotovo džačke, te vreme kad đaci idu u školu. To je bilo katastrofa, ljudi, deca ostanu na stanici, nema autobusa i tako dalje. Sad prosto toga nema dugog čekanja. Pet minuta, autobus dođe, odveze putnike i tako dalje. Zaista veliki dobitak za građane, a pre svega i za nas, čija je obaveza i posao do tome brine.

Tomislav Knežević ističe i da su na gradskim i prigredskim linijama u Staroj Pazovi angažovana nova vozila.

- Prema zahtevu opštine vozila su opremljena svetlećim displejima koji pokazuju pravac kretanja vozila, video nadzorom, brojačijom putnika, WIFI uređajima, kao i dodatnim bezbednostnim elementima koji značajno povećavaju bezbednost i kvalitet same vožnje - zaključuje Knežević.