SRBIJA NA UDARU VREMENSKOG VRTLOGA ZA VIKEND To se retko viđa: Ovi delovi zemlje prvi na udaru, SVE ĆE SE PROMENITI U NEKOLIKO SATI!

PRED nama je vikend koji nam donosi pravi vremenski i temperaturni rolerkoster širom Srbije.

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), očekuje nas izuzetno stabilno vreme, ali uz veoma izražen dnevni hod temperature.

To znači da nas u jutarnjim časovima očekuju prilično niske temperature i pojava prizemnog mraza, dok će tokom dana preovlađivati sunčano i toplo vreme sa temperaturama koje će podsećati na kasno leto.

Zbog pojave prizemnog mraza i ekstremno niskih jutarnjih temperatura u planinskim predelima, u pojedinim delovima zemlje upaljen je i "žuti" meteoalarm.

Vremenska prognoza za Srbiju za subotu

Prvog dana vikenda, u subotu, 3. oktobra, jutro će osvanuti hladno, a u mnogim krajevima biće zabeležen i slab prizemni mraz. Međutim, kako dan bude odmicao, sledi nagli preokret, pa će tokom dana biti pretežno sunčano i prijatno toplo.

Dva ključna faktora koja će obeležiti subotu jesu vetar i velika temperaturna razlika. Duvaće slab do umeren vetar, ali će na jugu Banata povremeno biti i jak, istočnog i jugoistočnog smera. Najniža temperatura biće od 0 do 7 stepeni, u Beogradu oko 10 stepeni, dok će najviša dnevna dostizati od 22 do 25 stepeni.

Foto: printskrin RHMZ Tekst potpisa

Zbog pojave prizemnog mraza, "žuti" meteoalarm za subotu je aktiviran na teritoriji Bačke, istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije.

Upozorenje u okviru "žutog" meteoalarma odnosi se na prizemni mraz ili minimalnu temperaturu manju od -2 stepena u planinskim predelima. Ovakvi vremenski uslovi mogu naneti direktne štete u poljoprivredi, pri čemu su posebno ugroženi povrtarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo. Takođe, ovakav nagli prelaz iz hladnog jutra u topao dan predstavlja nepovoljne vremenske uslove za hronične bolesnike, lica pod terapijom ili medicinskim nadzorom, kao i za meteoropate.

Vremenska prognoza za Srbiju za nedelju

Drugog dana vikenda, u nedelju, nastavlja se sličan meteorološki scenario sa stabilnim i sunčanim vremenom. Ujutru će ponovo biti hladno, ponegde uz slab prizemni mraz, dok će tokom dana preovlađivati sunčano i još toplije vreme u odnosu na subotu.

Vetar će zadržati slične karakteristike - biće slab do umeren, dok će na jugu Banata povremeno i dalje duvati jak istočni i jugoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura biće od 0 do 7 stepeni, u Beogradu oko 10 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 23 do 26 stepeni.

Ipak, mapa meteoalarma za nedelju donosi jednu važnu promenu u odnosu na subotu. "Žuti" meteoalarm u nedelju biće upaljen za područje Šumadije, istočne, jugoistočne i jugozapadne Srbije.

Foto: printskrin RHMZ Meteo alarm za nedelju 04.10.2026

"Žuti" meteoalarm i u nedelju označava opasnost od prizemnog mraza i minimalnih temperatura ispod -2 stepena u planinskim krajevima, što ponovo donosi rizik od šteta u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu, te tegobe hroničnim bolesnicima i meteoropatama.

Vremenska prognoza za Srbiju za ponedeljak

Početkom naredne sedmice, u ponedeljak, 5. oktobra, očekuje nas blaga promena vremena.

Ujutru će i dalje biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, a u kotlinama južne Srbije stvoriće se uslovi i za slab mraz na 2 metra visine.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, ali se posle podne očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa severozapada.

Vetar će u prvom delu dana biti slab do umeren jugoistočni, dok će krajem dana skretati na severozapadni smer.

Foto: printskrin RHMZ Meteo alarm za ponedeljak 05.10.2026

Najniža temperatura biće od 0 do 9 stepeni, dok će najviša dnevna dostizati od 23 do 26 stepeni.

I za ponedeljak ostaje na snazi upozorenje na pojavu prizemnog mraza.

Vremenska prognoza za Srbiju za utorak

U utorak, 6. oktobra, nastupa prolazno naoblačenje, ali se zadržava suvo vreme bez padavina.

Na severu Srbije biće preežno sunčano.

U ostalim delovima zemlje očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, uz postepeno razvedravanje tokom dana.

Vetar će biti slab i promenljiv.

Najniža jutarnja temperatura biće od 2 do 11 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 23 do 27 stepeni.

Vremenska prognoza od 7. do 11. oktobra

Sredinom sledeće sedmice i u danima koji slede očekuje nas dinamičan razvoj vremenskih prilika

U sredu, 7. oktobra, preovlađivaće sunčano i veoma toplo vreme, kada će najviša dnevna temperatura dostizati i do 28 stepeni.

Nakon srede sledi postepen pad temperature, uz povećanje oblačnosti koje će mestimično doneti kišu ili lokalne pljuskove.

(Blic.rs)