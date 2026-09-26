VREME DANAS OBLAČNO, MOGUĆA I KIŠA U POJEDINIM DELOVIMA: Evo kada možemo očekivati rast temperature i razvedravanje

VREME danas umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima moguća i kiša.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Danas u Vojvodini pretežno sunčano. U ostalim predelima ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Od sredine dana postepeno razvedravanje u celoj zemlji. Vetar slab do umeren severoistočni. Najviša temperatura od 19 do 24 °S.

U nedelju i početkom sledeće sedmice toplije, u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu u intervalu od 23 do 26 °S.

Tokom dana pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost, slaba kiša se očekuje tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije.

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