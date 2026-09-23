KAKVO NAS VREME OČEKUJE DO KRAJA MESECA: Od ledenog jutra, preko sunčanih intervala, do pljuskova - detaljno po danima

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Srbiji sutra jutro hladno i iznad većeg dela pretežno vedro, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Do kraja dana na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, a u brdsko-planinskim predelima, uz više oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena.

Vreme narednih dana

Sutra jutro hladno i iznad većeg dela pretežno vedro, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost. U toku dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Krajem dana postepeno naoblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, uveče i u toku noći severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11 stepeni, a najviša od 20 do 25 stepeni.

U petak (25.09.) hladno. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina.

U subotu (26.09.) promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Zatim do kraja meseca (27-30.09.) pretežno sunčano uz dalji porast temperature.