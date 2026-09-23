Grand kafa podržava Race for the Cure:: Budite deo najveće evropske trke posvećene zdravlju žena

PRVI pravi test za Evropsko prvenstvo od 3. do 20. decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj rukometašice će imati na "Trofeju Makedonije". Srpkinje će sutra (20.00) u Ohridu u prvom kolu sastaju sa Severnom Makedonijom. U petak (17.30) igraju sa Hrvatskom, a u subotu (18.00) sa Crnom Gorom.