Grand kafa podržava Race for the Cure:: Budite deo najveće evropske trke posvećene zdravlju žena
U okviru kampanje „Probudi se, pregledaj se“, Grand kafa i ove godine podržava borbu protiv raka dojke, ističući značaj prevencije. Kao ponosni sponzor manifestacije Race for the Cure, najvećeg evropskog sportsko-humanitarnog događaja posvećenog zdravlju žena, poziva sve da se pridruže trci koja će biti održana 26. septembra na Adi Ciganliji.
Grand kafa već šestu godinu zaredom kroz svoje društveno odgovorne aktivnosti pruža podršku borbi protiv raka dojke, i ukazuje na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti, koja može biti izlečiva u više od 95 odsto slučajeva, ako se otkrije na vreme. Učešćem u manifestaciji, pruža se podrška i organizaciji Evropa Dona Srbija, koja aktivno radi na istim ciljevima, i poboljšanju uslova edukacije žena o zdravlju dojki.
Probudite se, pregledajte se, brinite o svom zdravlju, i ne zaboravite – prvi korak je najvažniji!
Vidimo se 26. septembra na Adi Ciganliji!
Race for the Cure je najveći evropski sportsko-humanitarni događaj posvećen zdravlju žena i održava se u više od 25 evropskih zemalja. Cilj manifestacije je podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, promocija zdravih životnih navika i pružanje podrške ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću.
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