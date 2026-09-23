Društvo

Grand kafa podržava Race for the Cure:: Budite deo najveće evropske trke posvećene zdravlju žena

Промо

23. 09. 2026. u 21:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U okviru kampanje „Probudi se, pregledaj se“, Grand kafa i ove godine podržava borbu protiv raka dojke, ističući značaj prevencije. Kao ponosni sponzor manifestacije Race for the Cure, najvećeg evropskog sportsko-humanitarnog događaja posvećenog zdravlju žena, poziva sve da se pridruže trci koja će biti održana 26. septembra na Adi Ciganliji.

Гранд кафа подржава Race for the Cure:: Будите део највеће европске трке посвећене здрављу жена

Foto: Promo


Trka počinje u 10 časova i obuhvata krug oko Ade, u dužini od približno osam kilometara, dok Šetnja solidarnosti počinje u 11 časova i duga je oko tri kilometra, a mesto sastanka je kod sudijskog tornja. Poruka manifestacije je jasna – svaki korak je važan. Bez obzira na to da li će učesnici trčati ili šetati, njihovo prisustvo predstavlja simbol solidarnosti sa ženama koje se suočavaju sa rakom dojke.
Grand kafa već šestu godinu zaredom kroz svoje društveno odgovorne aktivnosti pruža podršku borbi protiv raka dojke, i ukazuje na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti, koja može biti izlečiva u više od 95 odsto slučajeva, ako se otkrije na vreme. Učešćem u manifestaciji, pruža se podrška i organizaciji Evropa Dona Srbija, koja aktivno radi na istim ciljevima, i poboljšanju uslova edukacije žena o zdravlju dojki.
Probudite se, pregledajte se, brinite o svom zdravlju, i ne zaboravite – prvi korak je najvažniji! 
Vidimo se 26. septembra na Adi Ciganliji!
Race for the Cure je najveći evropski sportsko-humanitarni događaj posvećen zdravlju žena i održava se u više od 25 evropskih zemalja. Cilj manifestacije je podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, promocija zdravih životnih navika i pružanje podrške ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru