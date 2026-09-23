Društvo

Tamara Vučić se sastala sa Melanijom Tramp

Блиц

23. 09. 2026. u 21:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Prva dama Srbije Tamara Vučić trenutno boravi u Njujorku, a juče je imala prilike da se sastane sa Melanijom Tramp i to u hotelu Sent Ridžis. Njih dve su se rukovale, a posebno zanimljivo je bilo to što su se pozdravile na srpskom jeziku.

Тамара Вучић се састала са Меланијом Трамп

Foto: Printskrin

Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić učestvovala je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku na skupu "Nevidljiva arhitektura: Izgradnja bezbednih digitalnih sistema za decu - unapređenje međunarodnih standarda i zajedničke odgovornosti", a nakon toga je imala i zvaničan susret sa prvom damom Amerike Melanijom Tramp.

Njihov pozdrav usnimile su kamere, a kako se može čuti prve dame su pričale na srpskom jeziku. Nakon što su se rukovale, Tamara Vučić joj je udelila kompliment rekavši: "Drago mi je da vas vidim, divno izgledate".

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru