Tamara Vučić se sastala sa Melanijom Tramp

Prva dama Srbije Tamara Vučić trenutno boravi u Njujorku, a juče je imala prilike da se sastane sa Melanijom Tramp i to u hotelu Sent Ridžis. Njih dve su se rukovale, a posebno zanimljivo je bilo to što su se pozdravile na srpskom jeziku.

Foto: Printskrin

Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić učestvovala je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku na skupu "Nevidljiva arhitektura: Izgradnja bezbednih digitalnih sistema za decu - unapređenje međunarodnih standarda i zajedničke odgovornosti", a nakon toga je imala i zvaničan susret sa prvom damom Amerike Melanijom Tramp.

Njihov pozdrav usnimile su kamere, a kako se može čuti prve dame su pričale na srpskom jeziku. Nakon što su se rukovale, Tamara Vučić joj je udelila kompliment rekavši: "Drago mi je da vas vidim, divno izgledate".