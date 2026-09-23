TOPLOTNA KUPOLA PONOVO STIŽE U EVROPU: Zahvatiće i Balkan, temperature idu do 40 stepeni

SNAŽAN toplotni talas bi ponovo mogao da zahvati delove Evrope; prema navodima meteorološkog portala „Severe Weather Europe”, neuobičajeno visoke temperature mogle bi potrajati do početka oktobra.

Foto: Severe Weather Europe

Nad Evropom se razvija snažan anticiklonski sistem – tačnije, „toplotna kupola” – koji povlači veoma topao vazduh iz severne Afrike i sa Mediterana ka centralnim i severnim delovima kontinenta.

Temperature na visini od oko 1.500 metara mogle bi lokalno da dostignu vrednosti koje su za osam do dvanaest stepeni iznad višegodišnjeg proseka. U pojedinim oblastima, dnevne temperature bi mogle da se približe granici od 30 stepeni Celzijusa ili čak da je premaše.

Najintenzivniji toplotni talas očekuje se na Pirinejskom poluostrvu. Temperature u Španiji i Portugaliji mogle bi dostići između 35 i 40 stepeni Celzijusa, dok se i u Francuskoj očekuju veoma visoke temperature. U Nemačkoj se predviđaju temperature između 27 i 29 stepeni.

Vrućina stiže na Balkan

Prema prognozama servisa „Severe Weather Europe“, očekuje se da će se veoma topao vazduh širiti ka centralnoj Evropi i Balkanu – uključujući Srbiju – počevši od ovog vikenda.

Temperature u Italiji i na centralnom Balkanu mogle bi dostići 28 do 30 stepeni, pri čemu se najveća odstupanja od prosečnih temperatura očekuju u severnim i centralnim delovima Balkana, kao i u Grčkoj.

Srbija bi takođe mogla osetiti uticaj ove tople vazdušne mase, naročito krajem septembra i početkom oktobra. Ipak, stvarne temperature u zemlji zavisiće od položaja anticiklona i razvoja vremenskih prilika; prognoze će biti dodatno precizirane narednih dana.

Meteorolozi navode da bi se stabilno i suvo vreme moglo zadržati nad većim delom kontinenta sve do početka oktobra. Očekuje se da će se temperaturna anomalija širiti od Francuske ka Nemačkoj, Danskoj, Švedskoj i Finskoj.

Šta je „toplotna kupola“?

Taj izraz se odnosi na područje snažnog visokog vazdušnog pritiska koje se zadržava iznad velike oblasti, potiskujući vazduh nadole ka tlu. Kako se vazduh spušta, on se zagreva, dok stabilna atmosfera sprečava stvaranje oblaka i padavina.

Takav vremenski obrazac može dovesti do dugotrajnog perioda neuobičajeno visokih temperatura. „Severe Weather Europe“ upozorava da dugotrajna izloženost visokim temperaturama može predstavljati rizik po zdravlje, posebno za starije osobe, decu i ljude sa već postojećim zdravstvenim problemima.

Prema trenutnim dugoročnim modelima, toplo vreme bi se moglo zadržati tokom prvih nekoliko dana oktobra, nakon čega se očekuje da će vremenski obrazac nad Evropom postati dinamičniji.