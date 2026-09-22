DA LI VAM 6.000 DINARA LEŽE NA RAČUN ILI IH PODIŽETE NA ŠALTERU? Evo kako da proverite status i gde vas čeka novac od državne pomoći

VIŠE od 1.690.000 građana prijavilo se za pomoć, a isplata će se odvijati fazno do petka, 25. septembra.

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Prijava za jednokratnu novčanu pomoć države od 6.000 dinara zvanično je završena noćas u ponoć, a već danas, 22. septembra, počela je isplata sredstava, koja će trajati do petka, 25. septembra.

Preko zvaničnog portala Uprave za trezor uspešno se prijavilo više od 1.690.000 punoletnih građana Srbije.

Ukupnom broju prijavljenih treba dodati i građane kojima će novac biti isplaćen automatski, bez obaveze podnošenja elektronske prijave. Dinamika isplate zavisi od osnova po kojem građani ostvaruju pravo na ovu pomoć.

Kako proveriti status uplate?

Da biste proverili status uplate jednokratne novčane pomoći države od 6.000 dinara i saznali gde vas novac čeka, potrebno je da posetite zvanični portal Uprave za trezor.

Postupak je jednostavan:

Posetite sajt idp.trezor.gov.rs.

Kliknite na opciju „Provera statusa prijave“.

Unesite svoj JMBG i broj lične karte.

Sistem će prikazati u kojoj se fazi nalazi uplata, na primer „Spreman za plaćanje“ ili „Uplata obavljena“, kao i tačan naziv banke u kojoj se novac nalazi.

Da li novac leže na račun ili se podiže na šalteru?

Način isplate zavisi od kategorije kojoj građanin pripada.

Penzionerima koji penziju već primaju preko Banke Poštanska štedionica novac će biti uplaćen direktno na tekući račun. Sredstva mogu da podignu karticom na bankomatu ili u banci, bez vremenskog ograničenja.

Akcionarima, odnosno građanima koji imaju besplatne akcije iz 2007. godine, novac će biti uplaćen na račun prijavljen za besplatne akcije. Ukoliko je taj račun ugašen, sredstva će ih čekati na namenskom računu u Banci Poštanska štedionica. Novac se podiže na šalteru uz ličnu kartu, bez vremenskog ograničenja.

Građanima koji su se prijavili elektronski, preko portala Uprave za trezor, država je automatski otvorila poseban namenski račun u Banci Poštanska štedionica. Novac mogu da podignu u gotovini, na šalteru bilo koje ekspoziture te banke, uz važeću ličnu kartu. Rok za podizanje je do 1. septembra 2027. godine, nakon čega će namenski računi biti ugašeni.

Isplata se odvija fazno, pa se građanima preporučuje da pre odlaska u banku provere status na sajtu i uvere se da je prikazana poruka „Uplata obavljena“.

Raspored isplate po danima i kategorijama

Sredstva neće biti isplaćena svim građanima istog dana, već je isplata podeljena u dve faze, u zavisnosti od toga da li pravo na pomoć ostvaruju automatski ili na osnovu podnete prijave.

Danas, u utorak, 22. septembra, novac će najpre dobiti građani koji imaju status nosilaca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije, kojima će sredstva biti isplaćena direktno iz Akcionarskog fonda.

Danas počinje i isplata penzionerima, osobama sa invaliditetom na osnovu podataka PIO fonda, korisnicima novčane socijalne pomoći, kao i licima koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Njima će novac biti uplaćen automatski.

Od srede do petka, odnosno od 23. do 25. septembra, biće realizovane uplate svim ostalim punoletnim građanima koji su u predviđenom roku samostalno podneli prijavu preko portala Uprave za trezor.