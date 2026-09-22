EVO ŠTA SU BLOKADERI NAPRAVILI OD DECE! Devojčice vređaju ljude na štandu SNS, sve snimaju pa beže (VIDEO)

NA snimku se vide dve veoma mlade devojčice koje telefonom beleže svoje ponašanje prema starijim ljudima. Dobacuju im i vređaju ih, a zatim trče preko ulice, dok jedna od njih sve vreme snima.

Foto: Printskrin

Dve devojčice, koje deluju kao da imaju svega desetak godina, prilaze štandu SNS, dobacuju ljudima koji se tamo nalaze, dok jedna od njih sve vreme snima telefonom.

Nakon toga trče preko ulice, očigledno želeći da čitavu situaciju zabeleže kamerom.

Da li deca samo kopiraju ono što gledaju od blokadera?

Dve devojčice, koje deluju kao da imaju svega desetak godina, prilaze štandu SNS, dobacuju ljudima koji se tamo nalaze, dok jedna od njih sve vreme snima telefonom.

Nakon toga trče preko ulice, očigledno želeći da čitavu situaciju zabeleže kamerom.

Da li deca samo kopiraju ono što gledaju od blokadera?

Naravno, iz samog snimka ne može se dokazati od koga su konkretno preuzele takvo ponašanje. Ali teško je ne postaviti pitanje šta deca usvajaju kada svakodnevno gledaju odrasle kako političko neslaganje pretvaraju u vređanje i provociranje ljudi sa druge strane.

Najtužnije u celoj sceni jeste što devojčice očigledno smatraju da je takvo ponašanje nešto što treba snimiti i pokazati drugima.