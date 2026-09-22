Ekonomija

BERZANSKI INDEKSI U POKRETU: Američke akcije varirale, a tehnološki indeks Nasdaq dostigao rekordni nivo

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 09. 2026. u 21:33

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AKCIJE na američkim berzama varirale su danas, a indeks Nasdaq dostigao je novi rekordni nivo tokom trgovanja, dok su investitori nastavili da prate razvoj situacije između SAD i Irana.

БЕРЗАНСКИ ИНДЕКСИ У ПОКРЕТУ: Америчке акције варирале, а технолошки индекс Насдаq достигао рекордни ниво

Foto: AI generated

Berzanski indeks S&P 500 bio je gotovo nepromenjen, a Dow Jones je pao za 270 poena, odnosno 0,5 odsto, preneo je CNBC.

Tehnološki orijentisani Nasdaq bio je u plusu 0,2 odsto, pre svega zbog rasta akcija kompanije Sendisk (Sandisk) od četiri odsto nakon pozitivne preporuke investicione kompanije Rozenblat (Rosenblatt).

Obraćajući se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, američki predsednik Donald Tramp rekao je da mora da donese "veliku odluku" o tome da li da postigne dogovor sa Iranom ili da "uništi" tu zemlju.

On je takođe rekao da veruje da će dogovor biti postignut neposredno nakon izbora, ocenivši da "nema smisla da ga ne postignu", kao i da Iran čeka da vidi kako će on proći na izborima za Kongres na polovini mandata.

Cene nafte su nakon Trampovog obraćanja bile gotovo nepromenjene.

Fjučersi na severnomorsku naftu Brent bili su u plusu manjem od jedan odsto, na oko 100 dolara za barel, dok su fjučersi na američku sirovu naftu WTI bili viši manje od jedan odsto, na oko 96 dolara za barel.

Cene nafte prethodno su tokom dana pale nakon izveštaja da je Iran navodno ponudio da u roku od sedam dana ponovo otvori Ormuski moreuz.

CNBC je naveo da te informacije nije nezavisno potvrdio. Istovremeno, Saudijska Arabija navodno planira da već ove nedelje ponovo pokrene svoj naftovod Istok - Zapad.

Pažnja investitora ove nedelje biće usmerena i na samit američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga u Vašingtonu.

Očekuje se da će među ključnim temama razgovora biti veštačka inteligencija, rat u Iranu, carine i retki zemni metali.

(Tanjug)

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