PREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO SA KRISTOFEROM LANDAUOM U NJUJORKU: Brojni bilateralni sastanci na marginama GS UN

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa zamenikom državnog sekretara SAD-a Kristoferom Landauom u Njujorku, na marginama 81. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

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Prethodno, Vučić je prisustvovao dijalogu na visokom nivou na temu “Zaštita dečijih prava u kontekstu veštačke inteligencije: Koalicija za prava i zaštitu dece u doba veštačke inteligencije kao operativnog alata”, u organizaciji predsednika Francuske Emanuela Makrona, premijera Španije Pedra Sančeza, predsednika Kenije Vilijama Ruta i premijera Australije Entonija Albanezea.

Vučić se danas u Njujorku sastao i sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas, kao i sa predsednikom Somalije Hasanom Šeikom Mohamudom, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, predsednikom Rumunije Nikušorom Danom, predsednikom Slovenije Janezom Janšom, sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Češke Petrom Pavelom i predsednikom Poljske Karolom Navrockim.

Tokom boravka u Njujorku, predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Vučić je ranije danas prisustvovao otvaranju Generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao i prijemu koji je u čast šefova delegacija priredio generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

(Tanjug)

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