Politika

SRAMNO: Jelena Obućina ismejava pretnje blokadera da će silovati Aleksandra Vučića i žene koje ne misle kao oni! (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 20:54

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JELENA Obućina ismejala pretnje blokadera da će silovati Aleksandra Vučića i žene koje ne misle kao oni!

СРАМНО: Јелена Обућина исмејава претње блокадера да ће силовати Александра Вучића и жене које не мисле као они! (ВИДЕО)

Foto: Tviter printskrin/detektor laži

"Ana Brnabić zove Evropski parlament da rastumači dramaturgiju spota. Dok podgrimejava stari hit 'linč, silovanje, nasilje', u izmišljenu dramu stiže stvarni hladni tuš."

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Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
Svet

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Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

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